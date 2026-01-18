Afrique: Gabon - Guinée-Conakry - La diplomatie jeunesse se renforce à l'occasion de la cérémonie d'investiture du Président Mamadi Doumbouya

À l'occasion de la cérémonie d'investiture du Président de la République de Guinée, Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, la jeunesse africaine a une nouvelle fois démontré sa capacité à contribuer activement au renforcement des relations entre les États, à travers une diplomatie de proximité fondée sur le dialogue, la coopération et le partage d'expériences.

Dans ce contexte de haute portée institutionnelle, Emmanuel Obakamba Ombana, Coordonnateur général du Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon, a été officiellement convié à prendre part à cet événement par Monsieur Thierno Souleymane Diallo, Coordinateur pays de Future Team Guinée-Conakry, organisation de référence engagée aux côtés des autorités guinéennes dans l'accompagnement des politiques publiques en faveur de la jeunesse et du développement national.

Cette invitation symbolise le renforcement progressif de l'axe de coopération Gabon-Guinée-Conakry à travers la diplomatie jeunesse, entendue comme un outil stratégique de coopération Sud-Sud, de consolidation de la paix et de promotion du leadership des jeunes sur le continent africain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les relations fraternelles et professionnelles entre Thierno Souleymane Diallo et Emmanuel Obakamba Ombana, nourries par de nombreuses rencontres en Afrique et en Europe, ont favorisé une convergence de visions sur les enjeux structurants de l'emploi des jeunes, de l'entrepreneuriat, de la participation citoyenne, de la gouvernance inclusive et du développement durable. Ces échanges ont permis de poser les bases d'initiatives communes visant à renforcer les capacités des organisations de jeunesse des deux pays.

Au-delà de sa dimension protocolaire, cette démarche s'inscrit dans la continuité des excellentes relations bilatérales entre les plus hautes autorités gabonaises et guinéennes, et traduit la volonté des jeunesses des deux nations de s'aligner sur cette dynamique, en contribuant activement à la consolidation de la coopération interétatique.

Cette rencontre ouvre également des perspectives concrètes de collaboration dans des secteurs à fort impact tels que l'entrepreneuriat des jeunes, l'emploi, l'innovation, la formation, la culture et la cohésion sociale, en cohérence avec les agendas africains et internationaux de développement.

À travers cette initiative, la jeunesse gabonaise et la jeunesse guinéenne réaffirment leur engagement à faire de la diplomatie jeunesse un levier crédible et structurant, capable de renforcer les liens entre les peuples, de soutenir les politiques publiques nationales et de participer pleinement à la construction d'une Afrique plus intégrée, plus inclusive et résolument tournée vers l'avenir.