Afrique: Gabon - Guinée-Conakry - La diplomatie jeunesse se renforce à l'occasion de la cérémonie d'investiture du Président Mamadi Doumbouya

16 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)

À l'occasion de la cérémonie d'investiture du Président de la République de Guinée, Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, la jeunesse africaine a une nouvelle fois démontré sa capacité à contribuer activement au renforcement des relations entre les États, à travers une diplomatie de proximité fondée sur le dialogue, la coopération et le partage d'expériences.

Dans ce contexte de haute portée institutionnelle, Emmanuel Obakamba Ombana, Coordonnateur général du Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon, a été officiellement convié à prendre part à cet événement par Monsieur Thierno Souleymane Diallo, Coordinateur pays de Future Team Guinée-Conakry, organisation de référence engagée aux côtés des autorités guinéennes dans l'accompagnement des politiques publiques en faveur de la jeunesse et du développement national.

Cette invitation symbolise le renforcement progressif de l'axe de coopération Gabon-Guinée-Conakry à travers la diplomatie jeunesse, entendue comme un outil stratégique de coopération Sud-Sud, de consolidation de la paix et de promotion du leadership des jeunes sur le continent africain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les relations fraternelles et professionnelles entre Thierno Souleymane Diallo et Emmanuel Obakamba Ombana, nourries par de nombreuses rencontres en Afrique et en Europe, ont favorisé une convergence de visions sur les enjeux structurants de l'emploi des jeunes, de l'entrepreneuriat, de la participation citoyenne, de la gouvernance inclusive et du développement durable. Ces échanges ont permis de poser les bases d'initiatives communes visant à renforcer les capacités des organisations de jeunesse des deux pays.

Au-delà de sa dimension protocolaire, cette démarche s'inscrit dans la continuité des excellentes relations bilatérales entre les plus hautes autorités gabonaises et guinéennes, et traduit la volonté des jeunesses des deux nations de s'aligner sur cette dynamique, en contribuant activement à la consolidation de la coopération interétatique.

Cette rencontre ouvre également des perspectives concrètes de collaboration dans des secteurs à fort impact tels que l'entrepreneuriat des jeunes, l'emploi, l'innovation, la formation, la culture et la cohésion sociale, en cohérence avec les agendas africains et internationaux de développement.

À travers cette initiative, la jeunesse gabonaise et la jeunesse guinéenne réaffirment leur engagement à faire de la diplomatie jeunesse un levier crédible et structurant, capable de renforcer les liens entre les peuples, de soutenir les politiques publiques nationales et de participer pleinement à la construction d'une Afrique plus intégrée, plus inclusive et résolument tournée vers l'avenir.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.