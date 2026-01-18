Madagascar: Midirama - Des valises pleines d'Abou Dhabi

Le chef de l'Etat nous ramène au retour de son voyage d'Abou Dhabi.

D'abord, un projet de création d'une usine d'armement, visiblement celle de Moramanga n'a pas pu remplir sa mission. Cette nouvelle unité va mettre le feu aux poudres, on ne sait pas s'il faut s'en réjouir ou non, puisque qu'elle nous permet d'intégrer les rangs peu enviables des marchands de canons, des profiteurs de guerre, on va ainsi entrer en concurrence avec ceux qui tuent les plus.

Mais, il y a ceux qui ne font pas la fine bouche qui diront, l'industrie d'armement fait rentrer des devises avec les conflits qui se répètent ça et là. D'autant que nous allons monter ce projet avec les chinois qui sont devenus maîtres en la matière ces dernières décennies. Toujours est-il que cette industrie stratégique implantée sur notre territoire nous aligne logiquement sur le plan idéologique dans le giron de l'empire du milieu.

Une autre version de Madagaskar plan

On ne répètera jamais assez que le régime nazi allemand de 1944 voulait nous envoyer de force 6 millions de juifs de l'Europe de l'Est selon un projet nommé Madagaskar Plan.

Ensuite, cette fois -si, Les Etats -Unis envisagent d'envoyer à Madagascar, les migrants qu'ils ne veulent pas sur leur territoire. Combien ? Quelles sont conditions de cet échange de ces « bons procédés »; on n'en ne sait pas encore toujours est-il que le chef de d'Etat n'est pas encore en mesurer d'en parler vu qu'on est au stade de pourparlers. Mais les réseaux sociaux ne manquent de réactions, certaines s'y refusent (la majorité) arguant que comme toujours on nous envoie ce qu'on rejette ailleurs et que la venue de ces rejetés ne va pas manquer de déstabiliser davantage notre société.

La venue des personnes (sans compétences particulières) dit-on va accroître l'insécurité puis des cultures étrangères diverses ne manqueront pas de semer de dissensions. Mais il y des réactions plus humanistes jugeant que Madagascar est encore sous-peuplé et des apports peuvent à la limite régénérer le Malgache et ajoute-t-on notre île ne doit-elle pas son peuplement d'apports successifs de populations venues d'ailleurs.

Un mandat d'arrêt international

Enfin,un mandat d'arrêt international a été émis par la justice malgache à l'encontre de Hery Rasoamaromaka, ancien gouverneur de la région Analamanga. Cette décision fait suite à une plainte déposée par une société engagée dans le projet immobilier « Lac Village Ivato », dénonçant le non-paiement de prestations réalisées dans le cadre d'un marché public, selon article publié dans nos colonnes.

Aucun règlement

« Les faits remontent à l'année 2020, période durant laquelle la société « Building Mora Lac Village Ivato » s'est vu confier la construction de logements et d'infrastructures sur le site de Lac Village, à Ivato. Selon les informations issues des services du Trésor public, les crédits destinés au projet auraient été régulièrement débloqués et versés aux structures concernées. Malgré cela, l'entreprise affirme n'avoir perçu aucun règlement.

Face à cette situation, une plainte a été déposée contre deux responsables, à savoir la personne responsable des marchés publics (PRMP) et Hery Rasoamaromaka, alors gouverneur d'Analamanga. Les faits reprochés portent notamment sur des « détournements de fonds publics » et une « entrave à l'exécution d'un marché public », selon des sources proches du dossier judiciaire.

L'ancien gouverneur se trouverait hors du territoire national depuis plusieurs semaines. Constatant son absence prolongée, le tribunal de première instance d'Antananarivo a rendu, le 12 juin dernier, une décision ordonnant l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre. De son côté, le PRMP impliqué dans cette affaire est actuellement placé en détention provisoire à la maison centrale d'Antanimora, en attendant la suite de la procédure »