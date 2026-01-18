Sénégal/Maroc: La finale de la CAN est, 'un cadeau rare' pour célébrer l'excellence des relations sénégalo-marocaines (organisation)

Dakar — La finale, dimanche, de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) offre "un cadeau rare, une occasion de célébrer l'excellence des relations africaines, notamment entre le Sénégal et le Maroc", a indiqué le Cercle Sénégal-Maroc d'amitié et de fraternité (CESEMAF).

"Cette finale est un cadeau rare que le football nous offre, celui de célébrer ensemble l'excellence africaine. Que cette compétition soit pour nous ce que furent les jeux olympiques antiques pour les cités grecques. Un moment où, pendant quelques heures sacrées, la rivalité sportive renforçait le respect mutuel plutôt que de diviser", souligne-t-il dans un communiqué transmis à l'APS.

Le Sénégal affronte dimanche le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 à Rabat.

"En ce moment historique où nos deux nations fraternelles [le Maroc et le Sénégal] s'apprêtent à disputer la finale de la Coupe d'Afrique à Rabat, je m'adresse à vous [les finalistes] non pas comme le partisan d'une équipe contre l'autre, mais comme le témoin privilégié d'une fraternité née des profondeurs de notre histoire commune et qui transcende le sport", lit-on dans le communiqué.

Selon le CESEMAF, le dimanche 18 janvier 2026, ce ne sont pas deux adversaires qui se rencontrent sur la pelouse, mais "deux branches d'un même arbre africain, profondément enraciné dans l'histoire".

"Nos peuples partagent bien plus qu'une proximité géographique continentale. Nous partageons les héritages croisés des empires almoravide et almohade, les routes caravanières, qui unissaient les territoires du Sahel autour de Tombouctou et Fès, la résistance commune contre le colonialisme, où El Hadji Oumar Tall et Mohammed V incarnèrent chacun la dignité de leurs peuples", rappelle le CESEMAF.