Soudan: Le Premier Ministre salue le rôle de l'organisation de protection de l'enfance dans le pays

- Le Premier Ministre, Son Excellence Dr. Kamil Idris, a affirmé l'intérêt et l'engagement du gouvernement de l'espoir pour la protection des enfants et l'amélioration des services qui les sont accordés, saluant le rôle joué par l'organisation de protection de l'enfance dans le pays.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre aujourd'hui à son bureau avec une délégation de l'Organisation mondiale pour la protection de l'enfance, dirigée par Mme Inger Ashing, directrice générale de l'organisation, en présence du conseiller du Premier ministre, Nizar Abdalla Mohamed, du ministre de la Santé, Dr. Haitham Mohamed, et du secrétaire général du Conseil des ministres, Ali Mohamed Ali.

Le ministre de la Santé a déclaré à la presse que la réunion a porté sur les efforts de l'organisation dans les domaines de la santé et de l'éducation dans les différents États du pays, précisant que le Premier ministre a donné des directives pour faciliter les procédures de travail de l'organisation et surmonter les obstacles qu'elle rencontre. Il a également souligné la nécessité d'une coordination conjointe entre les ministères concernés et l'organisation au cours de la prochaine phase, en particulier dans le domaine de la reconstruction et de la réhabilitation du pays et de l'acheminement des services médicaux, sanitaires et humanitaires aux citoyens.

Pour sa part, Mme Inger Ashing a exprimé sa fierté d'avoir rencontré Son Excellence le Premier ministre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a dit que sa visite d'une semaine au Soudan comprenait des visites sur le terrain des programmes de l'organisation dans les États de la Mer Rouge et de Khartoum.

La directrice exécutive a affirmé l'engagement de l'organisation de protection de l'enfance à oeuvrer avec le gouvernement du Soudan pour soutenir l'éducation des enfants, précisant que l'organisation travaille au Soudan depuis plus de 40 ans et qu'elle aspire à renforcer la coopération au cours de la période à venir, chose qui contribue à offrir un avenir meilleur aux enfants du Soudan.