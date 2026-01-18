Maroc/Sénégal: CAN 2026 - Dakar rappelle que la finale « Sénégal - Maroc » célèbre la fraternité

17 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

À la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, qui opposera dimanche 18 janvier les équipes nationales du Sénégal et du Maroc, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a tenu à rappeler l'importance de cette rencontre au-delà du simple cadre sportif.

Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dirigé par Cheikh Niang souligne que la finale qui oppose le Sénégal et le Maroc constitue avant tout une « célébration de la fraternité » entre deux peuples liés par des liens historiques, économiques, humains et spirituels profonds.

Le texte rappelle l'excellence des relations séculaires d'amitié et de solidarité entre le Sénégal et le Maroc. « Ces relations, fondées sur le respect mutuel et une vision partagée des enjeux africains et internationaux, se sont constamment renforcées au fil des décennies », précise le communiqué du ministère. Il souligne également que le Royaume du Maroc a fait preuve, depuis le début de la CAN, d'une coopération exemplaire, et que le gouvernement sénégalais salue cette constance fraternelle.

Le ministère chargé de la diplomatie sénégalaise insiste sur le rôle du sport, et particulièrement du football, comme vecteur de rapprochement et de cohésion entre les peuples. La finale de dimanche doit ainsi être vécue comme une célébration du talent africain, de l'unité du continent et de la forte fraternité entre les peuples sénégalais et marocains, au-delà de toute considération circonstancielle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.