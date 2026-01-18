Maroc/Sénégal: CAN 2026 - Dakar rappelle que la finale « Sénégal - Maroc » célèbre la fraternité

À la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, qui opposera dimanche 18 janvier les équipes nationales du Sénégal et du Maroc, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a tenu à rappeler l'importance de cette rencontre au-delà du simple cadre sportif.

Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dirigé par Cheikh Niang souligne que la finale qui oppose le Sénégal et le Maroc constitue avant tout une « célébration de la fraternité » entre deux peuples liés par des liens historiques, économiques, humains et spirituels profonds.

Le texte rappelle l'excellence des relations séculaires d'amitié et de solidarité entre le Sénégal et le Maroc. « Ces relations, fondées sur le respect mutuel et une vision partagée des enjeux africains et internationaux, se sont constamment renforcées au fil des décennies », précise le communiqué du ministère. Il souligne également que le Royaume du Maroc a fait preuve, depuis le début de la CAN, d'une coopération exemplaire, et que le gouvernement sénégalais salue cette constance fraternelle.

Le ministère chargé de la diplomatie sénégalaise insiste sur le rôle du sport, et particulièrement du football, comme vecteur de rapprochement et de cohésion entre les peuples. La finale de dimanche doit ainsi être vécue comme une célébration du talent africain, de l'unité du continent et de la forte fraternité entre les peuples sénégalais et marocains, au-delà de toute considération circonstancielle.

