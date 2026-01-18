Le magal de Kazu Rayab, placé sous le thème : «les efforts de Serigne Fallou Mbacké pour promouvoir le projet civilisationnel mouride», s'est achevé samedi à Touba par une cérémonie officielle. Le gouvernement, représenté par le ministre de la Formation Professionnelle, a été remercié par le khalife, Serigne Abo Mbacké, pour sa présence.

La cérémonie officielle de clôture du Magal de Kazu Rajab 2026 a eu lieu ce samedi à Touba. Le ministre de la Formation professionnelle, Moustapha Ndieck Sarré, accompagné du ministre de la Famille et des Solidarités, a représenté le Président de la République et le gouvernement à cette occasion.

D'emblée, M. Sarré a transmis les salutations et les remerciements du Président de la République et du Premier ministre au khalife général des Mourides et à Serigne Abo Mbacké, khalife de Serigne Fallou Mbacké. Il a souligné que leur présence, avec une délégation de haut niveau, témoigne de l'importance de cet événement célébrant la naissance d'un grand homme dont les bénédictions continuent de se répandre sur le pays.

Revenant sur le thème du magal, le ministre Moustapha Ndieck Sarré a salué les efforts de Serigne Fallou Mbacké dans la construction de la grande mosquée, l'urbanisation de Touba et son approvisionnement en eau potable, entre autres réalisations.

Il a sollicité des prières de Serigne Abo Mbacké pour le Président de la République et le Premier ministre, demandant « que la paix et la stabilité règnent au Sénégal ». Avant de conclure, il a rappelé les engagements de l'État envers Touba, notamment le projet « Daara-Atelier », qui vise à offrir une formation professionnelle aux élèves des écoles coraniques. Il a annoncé que le khalife général des Mourides a mis le site à disposition et que les travaux débuteront cette année.

Au nom du khalife de Serigne Fallou Mbacké, Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké a salué les efforts du gouvernement pour la réussite de l'événement. Par l'intermédiaire du ministre de la Formation professionnelle, il a remercié le Président de la République et le Premier ministre.

Saisissant l'occasion, Serigne Abo Mbacké Fallou a invité les fidèles à prendre Serigne Fallou comme modèle. Il a souligné que chacun doit s'inspirer de sa droiture et de son rapport au travail, afin de vivre de revenus licites.

La cérémonie a également rassemblé des délégations étrangères, en plus de celles du gouvernement et des familles religieuses du pays, venues communier avec la famille de Serigne Fallou Mbacké.