Ile Maurice: Dev Dhaliah, mémoire vivante d'une lignée mauricienne

revue litteraire

Après avoir retracé l'histoire de sa famille à Maurice, Dev Dhaliah s'apprête à publier un second ouvrage plus personnel.

Erranah Dhaliah, plus connu sous le nom de Dev Dhaliah, publiera le mois prochain son second livre. Cette nouvelle parution fait suite à Dhaliah Family in Mauritius - A line of descent, lancé en novembre 2021 et coécrit avec l'Indien Pradip Sen. Un ouvrage de référence qui retrace, avec rigueur et émotion, l'itinéraire d'une famille engagée dans l'histoire mauricienne depuis le XIXe siècle.

« J'ai toujours voulu retracer et écrire l'histoire de la descendance de ma famille à Maurice», confie Dev Dhaliah. Il aura fallu deux années de recherches, entre 2018 et 2020, pour donner naissance à ce premier livre. Tout commence avec l'arrivée de son arrière-grand-père à Maurice, le 5 juillet 1865. Âgé de 17 ans, il venait d'un village de pêcheurs du nom de Jalaripeta situé dans le district de Visakapatnam, alors rattaché à la Madras Presidency, aujourd'hui l'Andhra Pradesh. Les archives du Mahatma Gandhi Institute ont permis à l'auteur de retrouver la date exacte de cette arrivée ainsi que le nom du bateau, le Sciandian. Des recherches menées ensuite en Inde, avec l'appui de Pradip Sen et de professeurs d'histoire d'Andhra University, ont permis de mieux comprendre les origines familiales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'arrière-grand-père de Dev Dhaliah épousa Sunneyasy, qui travaillait sur le même établissement sucrier, La Baraque Sugar Estate, aujourd'hui connu sous le nom d'Omnicane. Il oeuvra par la suite sur plusieurs autres domaines sucriers. De cette union naquirent quatre enfants, trois fils et une fille. Le premier Dhaliah arrivé à Maurice décéda à l'âge de 79 ans à Bonne-Mère, à Flacq. Dev Dhaliah est le petit-fils de Heerapah Dhaliah, le dernier fils de cette première génération.

À travers cet ouvrage, l'auteur propose un arbre généalogique complet, illustré de photographies et de copies d'actes de naissance. Le lecteur découvre une saga familiale marquée par les épreuves, mais transcendée par l'amour, la patience, la persévérance et la résilience. Bien au-delà de l'histoire d'une seule famille, le livre éclaire le parcours de milliers de travailleurs engagés venus de l'Inde dans les années 1800 et dresse un portrait documenté de l'île dans les années 1860.

Dev Dhaliah appartient à la quatrième génération de Dhaliah vivant à Maurice. Fils aîné de Narainsamy Dhaliah, tailleur et agriculteur, il est né à Grande-Rivière-Sud-Est avant de s'installer à RocheBois à l'âge de dix ans. Père de trois enfants, homme d'affaires établi à Le Hochet, il a connu un parcours professionnel riche, passant de l'Income Tax Department au métier de consultant fiscal, avant de fonder et de prendre la tête de la firme Parker Russell Chartered Accountants.

Son hommage à ses ancêtress' est aussi concrétisé par la création, en 1995, du Vishakapatnam Le Hochet Trust et la construction du Sri Venkateswara Devastanam Temple à Le Hochet , inauguré en 2009. Coécrit une nouvelle fois avec Pradip Sen, son second ouvrage, attendu le mois prochain, promet cette fois de lever le voile sur l'homme derrière l'histoire.