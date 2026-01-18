Gabon: Ivindo Iron - Clarification sur la formation des 50 jeunes en Australie

Contrairement aux informations diffusées récemment, la formation des jeunes sélectionnés dans le cadre du projet Belinga se poursuit conformément au calendrier prévu, a indiqué une source proche du dossier.

Les bénéficiaires du programme n'avaient pas encore entamé la formation technique aux métiers de la mine. Leur séjour initial en Australie était consacré à une phase préparatoire comprenant une immersion industrielle ainsi qu'un bain linguistique en langue anglaise.

À l'issue de cette phase, 31 étudiants sur 33 ont validé "le Test of English as a Foreign Language (TOEFL)". Deux candidats n'ont pas atteint le niveau requis.

Conformément à la législation australienne en matière d'immigration, les étudiants sont ensuite rentrés au Gabon afin de procéder au renouvellement de leur titre de séjour. Le premier visa délivré était un visa « Training », destiné aux stages.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La poursuite de la formation nécessite l'obtention d'un visa « Student », lequel impose un retour dans le pays d'origine pour finalisation de la procédure.

Selon les informations disponibles, 18 étudiants ont récemment regagné l'Australie et ont effectivement entamé la formation professionnelle aux métiers miniers. Les autres sont actuellement en attente de la délivrance de leur visa étudiant.

Les informations faisant état d'un arrêt ou d'un échec du programme de formation ont été qualifiées d'inexactes par les responsables du projet.