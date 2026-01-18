Gabon: La SETRAG s'engage pour la protection de l'environnement à travers deux conventions

LIBREVILLE — Le Directeur Général de Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag), Christian Magni, a pris part le 15 janvier au ministère des Eaux et Forêts, à la cérémonie de signature de 2 Conventions pour la préservation de la biodiversité au Gabon.

A cette occasion, le patron de la Setrag a prononcé un discours dans lequel il a rappelé que la "Setrag exploite le réseau ferroviaire du pays, qui traverse des territoires riches en biodiversité où vivent des espèces protégées, parfois menacées. Cette proximité impose une responsabilité à son entreprise : celle de concilier ses activités de transport avec la préservation de la faune, et des écosystèmes".

La première convention signée avec l'ONG "Conservation Justice" vise à lutter contre le braconnage et le commerce illégal de produits fauniques. Elle s'étendra sur 5 ans au cours desquels la Setrag consacrera un budget de 283 millions de francs CFA.

Cette signature vient renforcer les mesures de lutte contre le braconnage et le commerce illégal des produits de la faune. Pendant cette durée les deux parties mettrons en place des patrouilles de surveillance, formeront les personnels à la législation environnementale et conduiront des actions de sensibilisation auprès des populations locales.

La deuxième convention signée avec la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog) vise à réduire les collisions entre les trains et la grande faune sauvage, notamment les éléphants et les buffles. Elle dispose d' un financement de 400 millions de FCFA repartis sur cinq ans.

"Ces conventions s'inscrivent dans le cadre du Plan d'action biodiversité de la SETRAG et traduisent la volonté de l'entreprise de protéger le patrimoine naturel gabonais" a déclaré M. Christian Magni.

A propos des objectifs des conventions

Notons que Ces conventions s'inscrivent dans le cadre du Plan d'action biodiversité du groupe Eramet dont la Setrag et de Comilog sont filiales disposant d' une politique RSE traduisant la volonté des parties prenantes de protéger le patrimoine naturel gabonais. (Source SETRAG).