Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Patrick Achi promet une législature de dialogue, d'exigence et de loyauté envers la République

La troisième législature de la Troisième République ivoirienne s'est officiellement ouverte ce samedi 17 janvier 2026 à l'Assemblée nationale, à l'occasion de la séance inaugurale marquée par l'élection et le premier discours de Monsieur Patrick Achi, nouveau Président de l'Institution parlementaire pour la période 2026-2030.

S'exprimant avec humilité et gravité devant ses pairs, le nouveau Président de l'Assemblée nationale a mesuré d'emblée la portée de la responsabilité qui lui est confiée, qualifiant son élection de « mandat historique » face au peuple ivoirien et à l'Histoire. Il a tenu, avant toute chose, à exprimer sa profonde reconnaissance au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, saluant la confiance renouvelée du Chef de l'État et son leadership visionnaire au service d'une Côte d'Ivoire « stable, solidaire et ambitieuse ».

Patrick Achi a également rendu hommage au Doyen d'âge, Monsieur Mamadou Diawara, ainsi qu'aux membres du Bureau d'âge, pour la conduite rigoureuse et transparente du processus électoral ayant conduit à son élection. Félicitant l'ensemble des députés élus lors des législatives du 27 décembre 2025, il a souligné l'engouement populaire autour de ce scrutin, reflet, selon lui, de la vitalité démocratique du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'adressant à ses collègues députés, le nouveau Président a insisté sur la responsabilité collective qui incombe à la représentation nationale, rappelant le rôle central de l'Assemblée nationale dans l'architecture institutionnelle de la République, aux côtés du Sénat. « Par le vote de la loi, l'examen du budget de la Nation et un dialogue exigeant avec le Gouvernement, nous traduirons la vision du Président de la République en actes concrets », a-t-il affirmé, plaçant l'Institution parlementaire au coeur de la transformation économique et sociale du pays.

Patrick Achi n'a pas manqué d'associer sa famille politique, le RHDP, à cette victoire institutionnelle, soulignant que la large majorité issue des dernières élections constitue à la fois une force et une responsabilité majeure vis-à-vis de la Nation. Dans un esprit d'ouverture, il a tendu la main aux députés de l'opposition et aux non-inscrits, les appelant à faire vivre la législature dans le respect mutuel, le dialogue et la responsabilité partagée.

Le nouveau Président a par ailleurs salué son prédécesseur, le Président Adama Bictogo, pour le travail accompli à la tête de l'Assemblée nationale, laissant, selon ses mots, une Institution modernisée, respectée et renforcée.

Dans un engagement solennel, Patrick Achi a promis d'être « le Président de tous les députés », s'engageant à exercer sa mission avec humilité, écoute, impartialité, ouverture et exigence. Autant de principes qu'il juge indispensables pour répondre aux attentes des Ivoiriens en matière de lois utiles, de débats de qualité et de décisions à la hauteur des espérances nationales.