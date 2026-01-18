Sénégal: Mbour 4(Thiès) - La reprise des travaux de restructuration annoncée

Après une longue période de suspension de toute activité à Mbour 4 (zone d'extension de la Ville de Thiès), en 2024, suite aux directives du Président de la République, les travaux de restructuration du site vont reprendre.

L'annonce est du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, lors d'une visite effectuée sur le site, hier, vendredi 16 janvier 2026, en présence des autorités administratives et territoriales de Thiès.

THIÈS - En visite sur le site de Mbour 4, le vendredi 16 janvier, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana a rappelé les instructions du Président de la République, lors de sa visite en 2024, allant dans le sens de corriger les injustices sociales qui ont accompagné ce dossier foncier.

C'est dans ce cadre qu'il a demandé aux autorités compétentes d'ouvrir une période de trois mois de réclamation afin de permettre à toute personne lésée et détenant les preuves de sa propriété d'être recensée et recasée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a informé qu'un travail approfondi d'enquête, d'inspection, d'analyse des données scientifiques sur la nature des sols, des mouvements des eaux, des zones vertes et des sols sera effectué sur le site. Pour Moussa Bala Fofana, ce projet est essentiel pour le Sénégal, car l'axe Dakar-Thiès est d'une importance capitale et sa planification doit être une réussite afin d'éviter tous les risques possibles.

« La nappe souterraine du pays... »

« Parmi ces risques, il y a les inondations, les pertes de forêts, le blocage des zones de remplissage de la nappe, sans oublier les questions de mobilité entre autres », a énuméré Moussa Bala Fofana.

« Tout ce travail technique et scientifique réalisé va annoncer le démarrage de la restructuration de Mbour 4 », a-t-il soutenu.

Cette visite a permis au ministre de tenir des réunions techniques avec les services déconcentrés de l'État. Ce qui va permettre le recensement de l'ensemble des demandes afin de les recaser et ainsi avoir un cadre de vie apaisant.

Selon le ministre, l'objectif est de boucler la restructuration de Mbour 4 au plus tard d'ici à la fin de l'année 2026, afin d'engager le développement de la nouvelle ville.

Pour Moussa Bala Fofana, cette zone entre Thiès et Dakar doit faire l'objet d'un aménagement millimétré, précis parce qu'il ne s'agit pas seulement de problèmes d'habitation.

« Il y a, en effet, des enjeux miniers sur les projets d'infrastructures et sur les populations. La nappe souterraine du pays se remplit dans cette zone », a précisé le ministre de l'Urbanisme.

À l'en croire, il reste encore des choses à faire. C'est pour cela qu'il a instruit tous les acteurs concernés à accélérer le pas afin de boucler définitivement la restructuration de Mbour et s'occuper de la nouvelle ville.

Moussa Bala Fofana a aussi annoncé qu'avec le programme national d'accès aux logements, des Sénégalais peuvent devenir propriétaires sur la base de location-vente, ce qui est une autre option par rapport à l'octroi de terrain à usage d'habitation.

D'ailleurs, a informé le ministre, un partenaire chinois est déjà prêt à réaliser 150 unités de maisons pour annoncer la couleur s'il dispose d'espace.

Les représentants des populations à travers le collectif des impactés, les maires de Thiès Ouest, de la ville, de Fandène et le député Amadou Dia se sont réjouis de cette visite technique du ministre de l'Urbanisme. Ils ont tous dit leur disponibilité à accompagner le processus.