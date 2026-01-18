Tunisie: Handisport - CNPT - La première édition de la Coupe de boccia, le 24 janvier à Tunis

TUNIS — Le Comité National Paralympique Tunisien (CNPT) organise, en collaboration avec la Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés, la première édition de la Coupe de Boccia, samedi 24 janvier, au Centre international pour la promotion des personnes handicapées, à Gammarth.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Mohamed Mzoughi, président du CNPT a précisé, vendredi, que cette manifestation constitue un nouveau pas dans le processus de structuration de la discipline de la boccia qui, malgré sa récente introduction en Tunisie, a réussi à réaliser des résultats remarquables au niveau africain. Les athlètes nationaux avaient en effet remporté le titre continental et assuré leur participation aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

"Le tournoi réunira environ 30 joueurs dans les épreuves individuelles. Il offrira aux participants l'occasion de se confronter et de s'habituer au rythme de la compétition, d'autant plus qu'il n'existe pas actuellement de championnat national régulier dans cette discipline", a-t-il ajouté.

Il a indiqué que le Comité national paralympique tunisien profitera de cet évènement pour assurer la classification de 25 joueurs de boccia selon les normes internationales en vigeur, sous la supervision du classificateur international Halim Jebali. Cela permettra de déterminer la catégorie de classification dans laquelle chaque joueur évoluera, conformément aux règles techniques et organisationnelles appliquées à l'échelle mondiale, a-t-il précisé.

D'autre part, Mzoughi a révélé que le Comité Paralympique International (CIP) a renouvelé l'accréditation du Meeting international de Tunis de para-athlétisme, l'inscrivant dans le calendrier des Grands Prix. Il a ajouté que la 20e édition du meeting se déroulera du 12 au 19 juin au stade d'athlétisme de Radès, avec la participation des meilleurs para-athlètes mondiaux, dans les différentes spécialités.

Il a fait savoir que l'opération de classification des athlètes aura lieu du 12 au 15 juin, sous la supervision du CIP, tandis que les épreuves se dérouleront du 16 au 19 du même mois, ajoutant que les résultats du meetin international de Tunis seront déterminants pour la qualification au Mondiaux de para-athlétisme 2027 et aux Jeux Paralympiques de Los Angles 2028.

Le calendrier des Grands Prix de para-athlétisme pour l'année 2026, rappelle-t-on, comprend également Rabat (Maroc) du 20 au 25 avril, Jalisco (Mexique) du 4 au 11 mai, Nottwil (Suisse) du 18 au 23 mai, Paris (France) du 30 mai au 4 juin, Olomouc (Tchéquie) du 29 juin au 4 juillet et Cali (Colombie) du 14 au 20 septembre.