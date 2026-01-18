Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - Le CHU de Pala annonce l'ouverture de 10 spécialités médicales .

Le Centre hospitalier universitaire de Pala (CHU-P), à Bobo-Dioulasso, annonce l'ouverture officielle de plusieurs consultations de spécialités médicales et chirurgicales à compter du vendredi 23 janvier 2026. L'information a été rendue publique par le Directeur général de l'établissement, Ounanalini Thiombiano, dans un communiqué daté du 16 janvier 2026.

Ces nouvelles prestations concernent, entre autres, la médecine générale, la dermatologie, la pneumologie, la rhumatologie, la psychologie ainsi que des spécialités chirurgicales telles que la chirurgie générale et viscérale, l'orthopédie-traumatologie, la neurochirurgie, l'urologie et l'ORL. Cette initiative vise à renforcer l'offre de soins, en complément des services de gynécologie et de pédiatrie déjà disponibles.

Les prises de rendez-vous débutent le 22 janvier 2026, sur place ou par téléphone aux numéros : 50 95 16 16 et 50 95 17 17.. Les consultations se tiendront du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30. Les services d'urgence ne sont toutefois pas encore opérationnels.