Afrique de l'Est: L'Éthiopie attire 1,3 mille milliards de birrs d'investissements privés grâce à son agenda de réformes - Premier ministre Abiy

17 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'Éthiopie a attiré environ 1,3 billion de birrs d'investissements privés grâce aux réformes économiques en cours, visant à créer un environnement plus favorable à la croissance du secteur privé.

S'exprimant à la conférence Finance Forward Ethiopia, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement a posé les bases pour que l'investissement privé joue un rôle central dans la promotion de la prospérité nationale.

Le Premier ministre Abiy a souligné que le développement durable nécessite des rôles clairement définis et mutuellement respectés entre le gouvernement et le secteur privé, en accord avec la philosophie Medemer de l'Éthiopie.

« Restreindre le secteur privé étouffe l'innovation », a averti Abiy, notant que la réduction de l'innovation affaiblit directement la création d'emplois et la croissance économique.

Il a insisté sur le fait que la responsabilité principale du gouvernement est de créer les bonnes conditions pour que les entreprises prospèrent, ajoutant que le progrès économique à long terme dépend de l'autonomisation des acteurs privés pour innover et se développer.

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement prend des mesures décisives pour renforcer le secteur privé, en accordant une attention particulière au soutien des entrepreneurs émergents et des startups.

Il a noté que des investissements publics à grande échelle -- tels que les initiatives d'amélioration de la fertilité des sols et de développement de l'énergie -- sont mis en oeuvre dans l'intérêt national tout en créant un espace pour une participation significative du secteur privé.

En mettant en avant le développement du corridor riverain d'Addis-Abeba comme exemple concret, le Premier ministre a indiqué que le projet a débloqué des opportunités d'investissement significatives.

Selon lui, cette initiative a attiré environ 1,3 billion de birrs d'investissements privés grâce à l'établissement de centres commerciaux, de restaurants et d'autres entreprises des deux côtés du corridor.

Il a ajouté que des efforts sont en cours pour élever la coopération public-privé à un niveau supérieur, parallèlement à des réformes des institutions de développement public pour améliorer leur efficacité et leurs performances.

En preuve du succès des réformes, il a cité Ethio Telecom et Ethiopian Airlines, les décrivant comme des exemples clairs des résultats positifs d'une transformation institutionnelle efficace.

Le Premier ministre a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à impliquer la diaspora éthiopienne comme partenaire stratégique dans le développement national.

« Nous continuerons à renforcer nos efforts pour que la diaspora devienne un participant de premier plan dans le développement du pays », a-t-il déclaré.

