Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - L'ambassadeur Rodolphe Adada reçoit le représentant du champagne Mea Makoua

Abed Okanguebe réside en France et exerce dans le champagne.

Dans le cadre du rapprochement des Congolais avec leur représentation à l'étranger, il a tenu à venir présenter à l'ambassadeur Rodolphe Adada, le savoir-faire et le fruit de leur travail entrepreneurial, étape préalable avant d'aller le montrer et le faire connaître auprès des autorités de la République du Congo à Brazzaville, et ailleurs dans le monde.

Jeudi 15 janvier, Abed Okanguebe a été reçu par Rodolphe Adada, ambassadeur de la République du Congo en France. Une occasion pour ce congolais de venir parler de l'âme de la maison Mea Makoua, structure construite à partir de rêves d'enfance, d'héritages oraux et d'aspirations profondes ayant permis de bâtir quelque chose de grand à leur image.

De ce fait, par passion, Geordy Obili et son ami d'enfance ont opté pour la production de champagne à partir de leurs propres fûts. Au fur et à mesure, tout en rappelant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tous les deux livrent désormais le cru de leur champagne à apprécier avec élégance et modération.

Ensemble, ils ont mis en place un plaidoyer présentant la Maison Mea Makoua comme une maison de champagne qui veut faire dialoguer deux mondes, la noblesse silencieuse de leurs terres natales et la richesse de la tradition champenoise. Ils veulent établir un pont entre le terroir et la mémoire ; entre l'excellence et l'identité ; entre le silence des ancêtres et le chant des bulles.

Parlant au nom de son partenaire et à son nom personnel, Abed Okanguebe a confié : « Nous croyons que l'Afrique ne doit plus seulement consommer les grands vins du monde... Elle doit en écrire les prochaines légendes... Mea Makoua, ce n'est pas une simple marque, c'est une invitation à écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire du champagne portée par nos voix, nos récits, nos âmes... », heureux d'avoir présenté Mea Makoua comme étant un geste générationnel, un acte de transmission et de conquête.

Auprès de l'ambassadeur congolais, il a présenté cette histoire vécue avec son ami, celle qui se tisse dans le cristal où chaque bulle constitue une respiration du passé et chaque gorgée une révérence au futur. Une histoire qui ressuscite l'esprit des royaumes perdus où le luxe n'était pas un privilège mais une culture, un art de vivre, une célébration du sacré.

Dans cette histoire, Makoua n'est pas un nom mais plutôt un héritage forgé dans l'or et l'effervescence d'une symphonie entre l'Afrique et la Champagne en France, où chaque flacon devient un trésor, un pont entre deux mondes, deux majestés, deux royaumes.

Puisque le concept est conçu au coeur d'une prestigieuse région champenoise, il estime que chaque bouteille livrée par Mea Makoua incarne l'excellence et un savoir-faire unique d'un champagne qui porte en lui l'élégance et la noblesse d'un terroir d'exception.

Visiblement acquis à la présentation de son compatriote, et après avoir goûté aux trois cuvées proposées à la dégustation, Rodolphe Adada a souhaité la meilleure réussite à Mea Makoua pour ses vins de cru à la touche congolaise, et, grâce à ses concepteurs, pionniers dans ce domaine, que cette structure fasse rayonner la République du Congo.