Sénégal: Casamance - La SOCAAS veut jouer un rôle moteur dans la transformation des produits locaux (président)

- La Société coopérative des acteurs de l'Agropole Sud (SOCAAS) ambitionne de jouer un rôle moteur dans la transformation et la valorisation des produits agricoles de la Casamance, a déclaré, samedi, son président, Ibrahim Seydi.

Créée pour accompagner la mise en oeuvre du projet d'Agropole Sud, la SOCAAS se positionne comme une société coopérative de services au profit des acteurs de l'agrobusiness, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'exploitation des produits forestiers, a expliqué M. Seydi, lors de l'assemblée générale ordinaire de ladite structure tenue à Ziguinchor.

Selon lui, l'objectif majeur de la coopérative est de promouvoir la transformation locale des matières premières afin de générer davantage de valeurs ajoutées et de revenus au bénéfice des populations.

"Aujourd'hui, une grande partie des produits de la Casamance quitte la région à l'état brut. Avec l'Agropole Sud, nous voulons transformer sur place, conserver la valeur ajoutée et renforcer la compétitivité des acteurs locaux", a-t-il indiqué, citant notamment l'anacarde et la mangue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la SOCAAS s'est également félicité de la hausse significative du nombre d'adhérents et des parts sociales. Il a précisé que la coopérative regroupe désormais des acteurs des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, ainsi que de la diaspora.

Selon lui,"l'impact de la SOCAAS ne se mesure pas uniquement en terme de capital financier, mais surtout par le nombre de personnes et d'entreprises touchées".

Abordant l'état d'avancement du projet, M. Seydi a indiqué que les travaux de l'Agropole Sud sont achevés à près de 95 %, avec des infrastructures de base déjà disponibles, notamment l'eau, l'électricité et la clôture du site. Le principal défi reste désormais l'installation effective des acteurs privés.

"L'agropole ne peut fonctionner sans le secteur privé. Les infrastructures sont prêtes, il nous revient maintenant de les faire vivre", a-t-il insisté.

Pour répondre aux besoins en matières premières, la SOCAAS mène, en partenariat avec l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), un programme de distribution de plants améliorés de manguiers et d'anacardiers, visant à accroître durablement la production.

La coopérative prévoit également de mobiliser des financements à travers des partenariats avec des sociétés de bourse, afin d'accompagner les entreprises membres dans l'acquisition d'équipements et de financement de fonds de roulement.

À terme, l'Agropole Sud devrait contribuer à la création d'emplois durables, au transfert de technologies et à l'insertion des jeunes et des femmes dans des activités de transformation agroalimentaire à forte valeur ajoutée, a encore dit M. Seydi.