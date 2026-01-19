Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 janvier 2026

revue de presse

Finale CAN 2025 - Le Sénégal, Champion d'Afrique au bout du chaos

Le Sénégal a signé un exploit retentissant en remportant la finale de la CAN Maroc 2025 face au Maroc, ce 18 janvier 2026, sur le score de 1-0.

Cette affiche prestigieuse entre deux géants du football africain restera comme l’une des finales les plus marquantes de l’histoire de la compétition, tant par son intensité extrême que par un scénario chaotique, rythmé par des décisions arbitrales controversées qui ont bien failli faire basculer la fête continentale dans le chaos. [Source allAfrica]

Sierra Leone : Le président Julius Maada Bio présente les excuses de la nation aux victimes de la guerre civile

Vingt-quatre ans après la fin d’un conflit qui a traumatisé le pays, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a présenté, dimanche 18 janvier, au nom de la nation, des excuses officielles aux victimes de la guerre civile. Un geste symbolique fort, prononcé lors de la première Journée nationale du souvenir.

Dans une adresse solennelle à la nation dimanche matin, le président Julius Maada Bio a demandé pardon aux victimes de la guerre civile qui a ravagé la Sierra Leone entre 1991 et 2002, faisant plus de 100.000 morts et des milliers de blessés et de mutilés. [Source Africa Radio]

Guinée: Mamadi Doumbouya investi Président de la République

Le général Mamadi Doumbouya a été officiellement investi Président de la République de Guinée, samedi 17 janvier 2026, en présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement africains.

Le Président de la Transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, victorieux dès le premier tour de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, avec 86,72 % des suffrages, a été investi dimanche 17 janvier 2026. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu dans l’enceinte du stade général Lansana-Conté de Conakry en présence d’une foule mobilisée et de nombreux chef d’Etat. [Source Sidwaya]

Le président somalien se rend à Las Anod, ville revendiquée par le Somaliland

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s’est rendu vendredi à Las Anod, capitale administrative de la région de Sool, ville revendiquée par la région sécessionniste du Somaliland. Il s’agit de la première visite d’un président somalien en exercice dans cette ville depuis plus de quarante ans.

Ce déplacement intervient dans un contexte de tensions diplomatiques accrues dans la Corne de l’Afrique, après la reconnaissance officielle du Somaliland par Israël, une décision vivement contestée par Mogadiscio. [Source Africanews]

RDC : L’Union africaine intensifie sa mobilisation pour relancer le processus de paix

L’Union africaine (UA) a officiellement lancé, jeudi à Lomé, une nouvelle initiative diplomatique visant à consolider le processus de paix en République démocratique du Congo (RDC) et dans la région des Grands Lacs. Le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, a réaffirmé l’engagement “indéfectible” du continent pour mettre fin à la crise qui ravage l’est congolais, lors d’une session préparatoire de haut niveau.

Cette réunion technique, qui a rassemblé un panel d’anciens chefs d’État, des dirigeants des communautés économiques régionales et le ministre togolais des Affaires étrangères, précède un sommet politique à venir. [Source Africapresse]

Centrafrique : Air France met fin au vol direct Paris–Bangui

Depuis plusieurs semaines, les voyageurs attentifs avaient relevé une anomalie : impossible de réserver un vol direct Paris–Bangui après la fin du mois de janvier. La confirmation est désormais actée. Le dernier vol sans escale entre les deux capitales sera opéré le samedi 31 janvier.

Dès le mois de février, Air France ne proposera plus aucune liaison directe entre la France et la Centrafrique. Déjà fragilisée, la desserte avait été réduite à une fréquence hebdomadaire, intégrée dans une rotation combinant Bangui et Yaoundé. Un maintien indirect via le Cameroun [Source Afrik.com]

Le parti de Gbagbo dément toute entrée au gouvernement

Face aux rumeurs persistantes nées à la suite de la dissolution du gouvernement ivoirien, le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), fondé par Laurent Gbagbo, dément vigoureusement toute intention d’intégrer l’équipe ministérielle en formation.

Dans une note officielle signée par le président exécutif du parti, Sébastien Dano Djédjé, la formation de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo dénonce des « manipulations » visant à semer la confusion.

La scène politique ivoirienne est en pleine ébullition depuis que le président Alassane Ouattara a prononcé, le 7 janvier 2026, la dissolution du gouvernement après la démission du Premier ministre Robert Beugré Mambé. [Source Apanews]

En Libye, la réponse d’urgence aux réfugiés soudanais, victime collatérale de la baisse de l’aide internationale

A Koufra, première ville libyenne en plein désert après la frontière, où la population a doublé du fait de l’afflux de personnes fuyant les combats, la maigre assistance fournie par les ONG menace de disparaître à cause de la réduction de leurs financements.

Tous les matins, Mohamed Fadil, 32 ans, quitte le campement de la « ferme Azoumi », où vivent, comme lui, des centaines de réfugiés soudanais, dans l’espoir de ramener de quoi manger à sa femme et ses six enfants. Il s’installe sous des arbres, au bord de la route principale de la cité-oasis de Koufra, dans le sud de la Libye. Un bout de terrain transformé en marché du travail à ciel ouvert, où la main-d’œuvre étrangère rencontre la demande locale. [Source Le Monde Afrique]

Bénin – 10è législature: un renouvellement partiel avec 60 députés reconduits

La Commission électorale nationale autonome a rendu publiques, ce samedi, les grandes tendances provisoires des élections législatives tenues le 11 janvier 2026.

Les chiffres confirment une domination nette des partis de la mouvance présidentielle, qui raflent l’ensemble des 109 sièges de la prochaine Assemblée nationale.

L’Union progressiste le Renouveau arrive en tête du scrutin avec 41,15 % des suffrages exprimés. Ce score lui permet d’obtenir 60 sièges. Elle est suivie par le Bloc républicain, crédité de 36,64 % des voix et qui décroche 49 sièges. À elles seules, ces deux formations remplissent les conditions prévues par le Code électoral et se partagent l’intégralité de l’hémicycle. [Source Beninwebtv]

Ouganda: Yoweri Museveni célèbre sa victoire, l'opposition exprime sa déception

En Ouganda, le président Yoweri Museveni s’est exprimé dimanche 18 janvier 2026, un jour après que la commission électorale a annoncé sa victoire avec 71% des voix. Le chef de l’État au pouvoir depuis 40 ans rempile pour un septième mandat à l’âge de 81 ans. Devant les cadres de son parti, dans son fief de Rwakitura à l’ouest du pays, le président réélu a vanté la victoire de son parti…

Le NUP, le parti du candidat Bobi Wine, accuse de son côté les forces de l’ordre d’arrestations arbitraires et de violences. Le candidat d'opposition affirme être en fuite après avoir échappé à une descente des forces de sécurité à son domicile – une version aussitôt contestée par la police. Un scrutin avec un dénouement amer pour les jeunes leaders de son parti, représentants d’une Gen Z en quête de changement. [Source RFI]