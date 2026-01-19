Ethiopie: Le riche héritage religieux et culturel du pays force l'admiration de la communauté internationale

Addis-Abeba — L'Éthiopie a été unanimement saluée par des ambassadeurs et de hauts responsables d'organisations internationales comme un pays doté d'un patrimoine religieux et culturel d'une richesse exceptionnelle, dont les traditions séculaires offrent au monde des expériences spirituelles et culturelles uniques.

Ces appréciations ont été exprimées à l'occasion des grandes célébrations de Ketera, la veille solennelle de Timket, l'Épiphanie éthiopienne, organisées dans la ville historique de Gondar.

À travers le pays, des millions de fidèles de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo ont pris part, le 18 janvier 2026, aux festivités marquant le prélude à l'une des dates les plus marquantes du calendrier liturgique national.

La célébration en plein air s'est déroulée dans un cadre spectaculaire, lorsque les tabots sacrés, symboles de l'Arche d'Alliance, ont été escortés solennellement vers le site baptismal de Bahre Timket, accompagnés de chants liturgiques majestueux, de processions colorées et de rituels transmis de génération en génération.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'événement a réuni des ambassadeurs étrangers, des représentants d'organisations internationales, des visiteurs venus de l'étranger ainsi que des milliers de fidèles, illustrant le rôle durable de l'Éthiopie en tant que pôle de spiritualité et de continuité culturelle.

S'exprimant auprès de l'ENA, Sahak Sargsyan, ambassadeur d'Arménie en Éthiopie, a mis en avant les liens spirituels profonds qui unissent l'Éthiopie et l'Arménie, fondés sur un héritage chrétien ancien commun.

« Timket est une célébration publique remarquable de la foi », a-t-il déclaré, soulignant que « l'harmonie des chants choraux, la richesse des couleurs et la solennité des rituels offrent une expérience profondément enrichissante, à vivre absolument ».

De son côté, Sinikka Anttila, ambassadrice de Finlande en Éthiopie, a décrit le pays comme une terre où les traditions religieuses et culturelles coexistent de manière harmonieuse et vivante.

« Timket fait partie des nombreuses fêtes éthiopiennes exceptionnelles qui fascinent les visiteurs », a-t-elle affirmé, ajoutant que « la profondeur de la foi et la beauté des coutumes sont une source d'inspiration authentique ».

Rita Bissoonauth, représentante de l'UNESCO en Éthiopie, a quant à elle souligné la portée universelle du patrimoine éthiopien, rappelant que Timket, inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, illustre la vitalité et la pérennité des traditions nationales.

« Les valeurs religieuses et culturelles de l'Éthiopie sont diverses, dynamiques et profondément porteuses de sens », a-t-elle déclaré. « Timket est une célébration qui touche l'âme et transmet des enseignements précieux pour l'humanité. Ces traditions méritent d'être reconnues, préservées et partagées à l'échelle mondiale. »

Les témoignages élogieux des diplomates et des responsables internationaux confirment ainsi la place de l'Éthiopie comme berceau de civilisations anciennes, de foi et de résilience culturelle, et constituent une invitation intemporelle adressée au monde à découvrir, comprendre et s'inspirer de son héritage.