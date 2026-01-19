Madagascar: Refondation à l'aide des BRICS

À chaque retour d'un déplacement à l'extérieur, le colonel au béret vert voit l'avenir du pays en... rose.

Refondation à l'aide des BRICS

Lors de son départ pour Abu Dhabi, le nouveau locataire d'Iavoloha n'avait rien à déclarer à la douane, où ses bagages ont fait l'objet d'une fouille en live devenue virale sur les réseaux sociaux et sur le petit écran. En revanche, il a déclaré à l'arrivée avoir, entre autres, « voandalana » des... BRICS. Nuance avec briques, qui signifient, dans le langage argotique, des millions de francs. Sauf du FMG ou franc mofo gasy. Ce ne sont pas non plus des briques au sens de matériau de construction, mais des BRICS qui vont servir à la Refondation.

Le principal promoteur ou maître d'oeuvre a effectivement fait savoir que le président sud-africain s'est engagé à faire en sorte que Madagascar puisse devenir un partenaire des BRICS. Un groupe de pays composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud, de l'Iran, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Indonésie et de l'Éthiopie. Bref, un bloc de pays émergents, de puissances régionales et de pétromonarchies qui constitue réellement un partenaire potentiel pour la Grande Île.

Mais quels pourraient être les apports de cette dernière ? Un partenariat suppose effectivement des apports en nature, en technologie, en finances ou, du moins, en conseils, sauf s'il s'agit d'un mécénat, d'un sponsor, voire d'un parrainage. Sur le plan économique, un partenaire est une personne, un groupe, une collectivité, un organisme ou une entité avec laquelle on s'associe ou on s'allie pour atteindre un objectif commun.

C'est d'ailleurs la raison d'être des BRICS, qui est un bloc économique et un groupe géopolitique issu du « Sud global », qui vise à concurrencer, du moins à contrebalancer, l'influence du G20 que Madagascar ne peut pas non plus se mettre à dos, sous peine d'être réduit à des briques de parement servant juste à embellir un mur déjà édifié.