Nigeria: Le pays augmente les exigences en matière de capital pour les opérateurs du marché des capitaux

La Securities and Exchange Commission du Nigéria a relevé les exigences minimales en matière de capital pour tous les opérateurs des marchés de capitaux réglementés, marquant la première réinitialisation générale des seuils en plus d'une décennie.

Selon une circulaire publiée le 16 janvier, les courtiers, les négociants, les gestionnaires de fonds, les bourses, les fintechs et les sociétés d'actifs virtuels doivent détenir un capital libéré plus élevé pour conserver leurs licences. Le régulateur a déclaré que cette mesure visait à aligner le capital sur le risque, à protéger les investisseurs et à soutenir de nouveaux segments de marché.

Un courtier qui ne s'occupe que de l'exécution des ordres de ses clients doit désormais détenir six cents millions de nairas, contre deux cents millions auparavant. Les courtiers qui offrent des services de négociation, de prêt et de conseil doivent détenir deux milliards de nairas, contre trois cents millions auparavant. Les courtiers intermédiaires doivent quant à eux détenir deux milliards de nairas, contre cinquante millions auparavant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les gestionnaires de fonds et de portefeuilles sont répartis en plusieurs catégories. Les gestionnaires à part entière dont les actifs dépassent vingt milliards de nairas doivent détenir cinq milliards de nairas, tandis que les gestionnaires à part limitée doivent en détenir deux milliards. Les gestionnaires de capital-risque doivent détenir deux cents millions de nairas.

Les bourses d'actifs numériques, les dépositaires et les plateformes de jetons sont désormais soumis à des planchers de capital allant jusqu'à deux milliards de nairas. Les courtiers en matières premières, les bureaux d'enregistrement, les fiduciaires et les maisons d'émission subissent également de fortes augmentations.

Les entreprises ont jusqu'au 30 juin 2027 pour se mettre en conformité. Les règles entrent en vigueur immédiatement.

Points clés à retenir

La réinitialisation des capitaux est susceptible de remodeler la structure du marché nigérian. Les petites entreprises peuvent fusionner, réduire leurs licences ou se retirer, tandis que les grands acteurs gagnent des parts de marché. Les seuils plus élevés augmentent les coûts d'entrée, ce qui pourrait ralentir l'octroi de nouvelles licences à court terme, mais réduire les défaillances en cas de tensions sur le marché.

Les règles signalent également l'acceptation par les autorités réglementaires des actifs numériques et des matières premières en tant que segments de marché essentiels. En fixant des seuils de fonds propres clairs, le régulateur rapproche ces activités de la finance traditionnelle, ce qui pourrait attirer les banques, les entreprises internationales et les investisseurs institutionnels.

Pour les gestionnaires de fonds, le modèle à plusieurs niveaux lie le capital aux actifs sous gestion. Cela réduit le risque d'effet de levier et limite la croissance rapide du bilan sans financement. Les grands gestionnaires ayant une exposition à l'étranger doivent disposer de réserves plus importantes, ce qui pourrait favoriser la stabilité en cas de chocs de change ou de marché.

Dans l'ensemble, ces changements indiquent que le marché s'articule autour d'institutions moins nombreuses mais plus solides. À moyen terme, cela pourrait améliorer la confiance des fonds de pension locaux, des assureurs et des investisseurs étrangers qui s'appuient sur des intermédiaires réglementés pour gérer les risques et conserver les actifs.