Afrique: CAN 2025 - La CAF et la FIFA condamnent les incidents survenus lors de la finale Sénégal–Maroc

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, disputée le dimanche 18 janvier à Rabat entre le Sénégal et le Maroc, a été marquée par de regrettables incidents ayant conduit à de vives réactions de la Confédération Africaine de Football (CAF) et de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Dans un communiqué officiel, la CAF a condamné le « comportement inacceptable de certains joueurs et officiels » survenu au cours de la rencontre. L’instance africaine a rappelé son attachement au respect des règles du jeu et a dénoncé tout comportement inapproprié, en particulier ceux visant l’équipe arbitrale ou les organisateurs du match.

Elle a par ailleurs indiqué examiner l’ensemble des images disponibles avant de soumettre le dossier aux instances compétentes, afin que des sanctions appropriées soient prises à l’encontre des personnes reconnues coupables.

Présent à Rabat pour assister à la finale, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également réagi ce lundi 19 janvier. Dans un communiqué transmis à l’AFP, il a fermement condamné des scènes qu’il a qualifiées d’« inacceptables », mettant notamment en cause certains joueurs et membres du staff technique du Sénégal, qui ont quitté le terrain pendant plusieurs minutes en pleine rencontre.

Les tensions sont survenues après l’attribution d’un penalty en faveur du Maroc. Cette décision arbitrale a provoqué la colère de joueurs sénégalais et d’une partie des supporters, d’autant plus que l’arbitre avait refusé, quelques minutes auparavant, de consulter l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) à la suite d’un but refusé au Sénégal. Des affrontements ont alors éclaté entre des stadiers et des supporters sénégalais dans les tribunes.

Pour protester contre la décision arbitrale, plusieurs joueurs sénégalais ont quitté la pelouse, évoquant un possible boycott du reste du match. Toutefois, grâce au leadership de Sadio Mané, la situation a pu être apaisée. Après avoir échangé avec d’anciennes figures du football africains et sénégalais telles que Claude Le Roy, Mamadou Niang et El Hadj Ousseynou Diouf, il est parvenu à convaincre ses coéquipiers de reprendre la rencontre et de la terminer dans un esprit plus apaisé.

Dans sa déclaration, Gianni Infantino a rappelé que « quitter le terrain de cette manière est inadmissible » et que « la violence ne saurait être tolérée dans le football ». Il a insisté sur la nécessité de respecter les décisions arbitrales, sur et en dehors du terrain, soulignant que tout comportement contraire aux Lois du Jeu met en péril l’essence même du football.

Il convient toutefois de signaler que des images largement diffusées sur les réseaux sociaux montrent également des scènes déplorables impliquant des stadiers, qui auraient agressé le gardien sénégalais en tentant de récupérer sa serviette. Face à cette situation, le deuxième gardien du Sénégal, Yevan Diouf, s’est porté volontaire pour gérer les aspects logistiques autour du poste, afin de protéger son coéquipier.

Au regard de l’ensemble de ces événements, la CAF et la FIFA sont appelées à faire preuve d’impartialité dans le traitement de ce dossier, afin que les responsabilités soient clairement établies et que de tels incidents ne se reproduisent plus à l’avenir.