Afrique: Le Sénégal remporte devant le Maroc la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal a remporté, ce dimanche, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 en battant dans les prolongations, le Maroc, pays hôte de cette édition sur le score de 1-0.

Le but des Lions de la Teranga a été inscrit à la 94e minute dans les prolongations de ce match par Pape Guèye, milieu de terrain de l'équipe du Sénégal.

Le score était de 0-0 à la fin du temps réglementaire.

Ce titre est la deuxième CAN de l'histoire des Lions de la Teranga.