Sénégal: Ziguinchor en transe, s'annonce à vivre une nuit magique

La victoire du Sénégal à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 remportée par le Sénégal face au Maroc, a plongé dimanche la ville de Ziguinchor dans une ferveur exceptionnelle.

À l'issue de cette finale remportée par le Sénégal face au Maroc, Ziguinchor est entrée en ébullition, portée par la ferveur populaire et l'émotion du sacre continental des Lions.

Les supporters des Lions, devant leurs téléviseurs ou installés dans les maisons, les rues, les cafés et autres places publiques de la ville, avaient suivi chaque minute de ce match vécu dans une tension extrême.

La ville résonnait de cris et d'applaudissements nourris à chacune des actions des Lions.

Le match, âprement disputé, a maintenu les supporters dans une tension permanente, mêlant peur, espoir et angoisse.

La pression était palpable à tous les coins de rue. Ziguinchor a cru exploser lorsque le Sénégal a trouvé le chemin des filets en première période.

Les cris de joie ont aussitôt jailli, avant d'être brutalement étouffés par la décision de l'arbitre, qui a refusé le but. La désolation était générale.

Colère, incompréhension et frustration se lisaient sur les visages. Les supporters, partagés entre indignation et résignation, jugeait la décision sévère.

Malgré ce coup dur, l'espoir n'a jamais quitté les Ziguinchorois. Même quand le Maroc a obtenu un penalty finalement manqué par Brahim Diaz.

La délivrance est finalement arrivée avec le but somptueux de Pape Guèye, auteur d'une frappe exceptionnelle qui a fait trembler les filets marocains. Un but qui a provoqué une véritable déflagration dans la capitale du Sud.

Partout, des cris de joie, des chants et des pas de danse "Dieu est avec nous !", scandaient les supporters en liesse, convaincus que le destin penchait désormais en faveur des Lions.

Le Sénégal prenait "avantage, et l'espoir se transformait peu à peu en certitude.

À la fin de la première mi-temps de la prolongation, l'euphorie gagnait déjà de nombreux quartiers. Les Ziguinchorois, confiants, criaient à une victoire avant l'heure.

Les tam-tams résonnaient, les sifflets et les vuvuzelas retentissaient, tandis que les klaxons des motos Jakarta, des vélos-taxis et des voitures animaient les artères de la ville.

Au coup de sifflet final confirmant la victoire du Sénégal et son deuxième sacre continental, Ziguinchor a basculé dans une liesse totale. Les rues ont été rapidement envahies par une foule immense, chantant, dansant et célébrant les héros nationaux.

Une joie indescriptible. Des embrassades, des cris et des chants.

Jeunes, adultes, hommes, femmes et personnes âgées sont sortis en masse pour fêter cette victoire historique sous l'oeil vigilant des forces de défense et de sécurité, appuyées par les sapeurs-pompiers.

Aucun incident majeur n'a été signalé.

La capitale sud du pays s'annonce à vivre une nuit longue et mémorable, des moments de ferveur partagée à l'image de toutes les autres villes du Sénégal.