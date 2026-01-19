Sénégal: L'effervescence à son paroxysme dans la capitale du Saloum après le sacre des Lions

Une ferveur populaire sans pareil s'est emparée de la ville de Kaolack (centre), dimanche soir, dès le coup de sifflet de l'arbitre mettant fin à la finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 de football, les populations investissant les rues pour fêter le deuxième sacre des Lions du football.

la liesse populaire est à son paroxysme dans la ville de Kaolack (centre) où les populations sont sorties massivement dans les rues pour célébrer le deuxième sacre continental des Lions du Sénégal, obtenu en battant sur le score de 1-0, le Maroc, pays hôte de cette 35e édition.

De nombreux Kaolackois, de tous les âges et de tous les sexes, se sont retrouvés en particulier au complexe "Coeur de ville" de cette commune du centre du Sénégal, pour fêter la victoire de l'équipe nationale dans une grande liesse populaire.

Ils sont venus de tous les quartiers de la capitale du Saloum, certains à pied, d'autres à bord de motocyclettes ou dans des véhicules drapés des couleurs nationales.

"Je suis venue des HLM Bongré pour manifester ma satisfaction", suite à cette victoire, a déclaré Kiné Faye, habillée du maillot de l'équipe nationale du Sénégal.

Selon Cheikh Mbaye, un conducteur de mototaxi communément appelée "Jakarta", les "Lions" du Sénégal ont rendu fiers tous les sénégalais de par leur prestation "héroïque", "malgré les conditions dans lesquelles ils ont évolué' durant toute la rencontre.

Pour le vieux Samba Diène, un septuagénaire qui ne voulait rien rater de la célébration de ce deuxième sacre de l'équipe nationale du Sénégal, "les hommes de Pape Thiaw ont fait preuve de résilience sans laquelle cette victoire ne serait pas actée".

Le Sénégal a remporté la deuxième Coupe d'Afrique des nations (CAN) de son histoire, dimanche, en venant à bout (1-0) du Maroc, pays organisateur, dans les prolongations.