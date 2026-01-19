Afrique: Le Maroc clôture dans une belle ambiance sa CAN

Rabat — Des milliers de supporters ont afflué dimanche vers le Complexe sportif Prince Moulay Abdallah pour assister à la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) opposant le Maroc au Sénégal, précédée de la cérémonie de clôture de cette 35e édition.

Un peu plutôt l'euphorie a gagné la ville de Rabat. Dans chaque coin de rue, des drapeaux flottent aux fenêtres, sur les toits des immeubles, dans les ronds-points et les espaces publics.

La finale "Sénégal-Maroc" est sur toutes les lèvres.

Vuvuzelas et sifflets à la bouche, certains supporters donnent de la voix pour faire un maximum de bruit. Le vacarme est tel qu'on se croirait déjà au stade. D'autres en profitent pour chambrer gentiment les poignets de supporters sénégalais présents dans la ville.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les restaurants, cafés et bistrots ont fait le plein très tôt. Les clients, confortablement installés, attendent le coup d'envoi de la finale.

Devant la gare de Rabat-ville, des vagues de supporters marocains défilent, vêtus de maillots de l'équipe nationale ou drapés de manteaux aux couleurs nationales. D'autres prennent le train pour rallier le stade.

Soudain, une journaliste marocaine lance, sourire aux lèvres : "Qui va gagner la finale ?"

À la réponse d'un sénégalais, elle rétorque :" Le Sénégal et le Maroc sont des pays frères, que le meilleur gagne", déclenchant des sourires de confrères sénégalais avant qu'elle ne leur propose un selfie-souvenir.

"Viva le Sénégal ! "lance un jeune Marocain au milieu d'un groupe de Sénégalais, qui lui répond par des sourires. Après quelques mots sympathiques à leur endroit, il poursuit son chemin, visiblement heureux.

À l'ouverture des portes du Complexe sportif Prince Moulay Abdallah, dans l'après-midi précisément à 16 heures, une marée humaine attend déjà. Drapés de rouge et de vert, les supporters marocains chantent au rythme des sons de tambours, de klaxons et des vuvuzelas, sous une pluie battante.

Les vendeurs ambulants, munis de drapeaux géants et de visages peints aux couleurs nationales, chantent à l'unisson dans une ambiance festive et bon enfant, à l'approche de l'affiche de la finale Sénégal-Maroc.

Dans les gradins du stade, la confiance et la fierté des supporters marocains sont palpables.

"Le Maroc va gagner 3-0", s'écrie un supporter marocain, visiblement très excité avant le début du match.

Les supporters sénégalais, bien présents à Rabat, arborant fièrement leur drapeau et faisant résonner des sons de vuvuzelas, qui se mêlent à l'ambiance festive et fraternelle dans le stade.

Des supporters marocains se déplacent en groupes, riant et levant deux doigts en signe d'un deuxième sacre espéré pour leur pays.

"La coupe est pour nous cette année", lancent-ils, sans manquer de mentionner leur affection pour le peuple sénégalais.

Une cérémonie de clôture a eu lieu à la hauteur de l'organisation de la CAN

Une heure et demie avant le coup d'envoi, le stade, inauguré le 5 septembre dernier et doté de 75 000 places, affiche déjà complet. À l'intérieur, fanfares, chants, sifflets et tambours transforment les tribunes en un véritable chaudron, donnant des airs de fête nationale à cette première rencontre dans ce bijou architectural construit en seulement deux ans.

L'entrée des joueurs de l'équipe du Maroc pour la reconnaissance de la pelouse est accompagnée de salves d'applaudissements et d'ovations, prélude à l'ambiance électrique qui règnera dans le stade.

Comme lors de l'ouverture de la CAN, la cérémonie de clôture est riche en couleurs, en sons et en lumières, à la hauteur d'une organisation saluée. Dès les premières minutes, le public est plongé dans un univers féerique, sublimé par des éclairages spectaculaires et des chorégraphies harmonisées.

Sur la pelouse, recouverte d'une immense toile inspirée du zellige, l'acteur britannico-sierra-léonais Idris Elba, invité d'honneur, interprète une chanson émouvante en hommage à l'Afrique.

La chanteuse marocaine Jaylann, le Franco-Marocain l'artiste et Angélique Kidjo interprètent l'hymne officiel de la CAN 2025, sur fond de spectacle époustouflant.

À l'issue de la cérémonie, Assad, la mascotte de la CAN, fait le tour du stade à visage découvert.

Les supporters marocains ont applaudi durant l'interprétation de l'hymne national du Sénégal avant de reprendre en choeur le tien.