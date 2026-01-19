Sénégal: Kédougou - 640 comprimés de tramadol et 500 grammes de skunk saisis à Tenkoto

18 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le démantèlement d'un réseau de trafic de psychotropes et de skunk, le 16 janvier dernier, dans le village aurifère de Tenkoto (commune de Sabodala), a permis la saisie d'une importante quantité de produits prohibés. Les forces de l'ordre ont notamment mis la main sur 2 640 comprimés de Tramadol, répartis en 26 cartons de 100 unités, auxquels s'ajoutent 40 comprimés dissimulés dans un tube, ainsi que 500 grammes de skunk.

Des agents de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), ont procédé à l'interpellation d'un individu dans la zone de Tenkoto pour détention et trafic de substances psychotropes, vente illicite de médicaments, trafic de skunk et exercice illégal de la profession de pharmacien.

L'opération, menée dans la nuit du 16 janvier 2026 aux environs de 3 heures du matin, fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel faisant état d'un commerce illicite de produits psychotropes dans cette localité.

Les investigations ont révélé que le mis en cause se livrait à la commercialisation de Tramadol, un puissant analgésique fréquemment détourné de son usage médical, ainsi que de skunk, une variété de cannabis. Afin de consolider les preuves, les enquêteurs ont procédé à une livraison surveillée, au cours de laquelle l'individu a vendu cinq comprimés de Tramadol et un sachet de skunk.

Le suspect a été immédiatement placé en garde à vue. Outre les infractions liées au trafic de stupéfiants, il devra également répondre du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien, une pratique constituant une grave menace pour la santé publique.

L'enquête se poursuit en vue d'identifier les fournisseurs et d'éventuelles ramifications de ce réseau de trafic.

