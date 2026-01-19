Sénégal: Saraya - 3,4 millions FCfa et 13 téléphones emportés lors d'un braquage armé

Un braquage à main armée a été perpétré en fin de semaine, aux environs de 17 heures, dans la commune de Bembou (département de Saraya), sur l'axe Diakhaby, un site d'orpaillage de Coumboutourou. L'attaque s'est produite dans une zone enclavée, difficile d'accès et dépourvue de couverture téléphonique, compliquant l'alerte immédiate des secours.

Selon les témoignages des victimes, les assaillants, une dizaine, s'exprimaient en pulaar et en malinké et étaient armés d'un fusil, de machettes et de bâtons. Ils ont emporté une somme estimée à 3 425 000 francs CFA ainsi que 13 téléphones portables.

Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Alertées, les forces de défense et de sécurité - dont la gendarmerie de Kédougou, la brigade territoriale de Saraya, le GARS (Groupe d'action rapide, de surveillance et d'intervention) et les éléments de l'ESI (Escadron de surveillance et d'intervention) - se sont rapidement déployées sur les lieux pour les constats d'usage.

Deux téléphones ont été retrouvés sur place, ainsi que quatre cornets de chanvre indien et une moto de marque Haoji. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs et déterminer un éventuel lien avec une attaque signalée le même jour à Séguékho.