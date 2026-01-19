Afrique: Sadio Mané - Le Maroc pour ses débuts en sélection, et ses adieux en CAN

Le Sénégal affronte le Maroc ce dimanche 18 janvier 2026, pour la finale de la CAN 2025. Les Lions iront à la recherche d'une 2e étoile, avec comme tête de gondole Sadio Mané. Ce dernier va disputer son dernier match de CAN, sur des terres qui resteront symboliques dans son histoire en équipe nationale.

Habitué à dribbler ses adversaires sur les pelouses, Sadio Mané a crocheté tout le monde après la demi-finale de la CAN 2025 contre l'Égypte. Le Nianthio a annoncé que ce serait sa dernière finale de CAN. Une annonce surprenante, qui le verra donc disputer son dernier match de Coupe d'Afrique au Maroc, face au pays hôte.

Les terres marocaines continueront donc d'avoir une symbolique particulière pour le Lion. En effet, c'est à Marrakech, le 25 mai 2012, qu'il a disputé son premier match en sélection, contre les Lions de l'Atlas lors d'un match amical. Ce jour-là, il s'était d'ailleurs illustré avec une passe décisive pour Moussa Konaté sur l'unique but de la rencontre.

Un geste symbolique puisque, quasiment 14 années plus tard, c'est au Maroc qu'il est devenu le meilleur passeur de l'histoire de la CAN avec 9 offrandes, devant Yaya Touré (8 passes). Un chiffre qu'il a l'occasion d'améliorer lors de la finale. En outre, il est 5e meilleur buteur de l'histoire de la CAN (11 réalisations) et le joueur le plus décisif dans la compétition au 21ème siècle (11 buts, 9 passes décisives).

But de Sadio Mané, gage d'invincibilité

Auteur de 2 buts et de 3 passes décisives dans cette CAN 2025, Sadio Mané porte les espoirs de 2e sacre du Sénégal. Le symbole voudrait bien sûr qu'il marque lors de cette finale, devenant le premier buteur sénégalais en finale, sachant qu'en 2002, 2019 et 2022, dates des trois finales précédentes, le Sénégal n'a inscrit aucune réalisation.

Par ailleurs, un but de Sadio Mané signifierait statistiquement que le Sénégal ne devrait pas perdre. Depuis son 1er but en juin 2012 face au Liberia, les Lions n'ont jamais perdu une rencontre où Mané a marqué : 38 victoires, 6 matchs nuls. Impact.

En sélection, Sadio Mané est le meilleur buteur (52 buts) et le meilleur passeur (31) du Sénégal. Il peut donc finir en beauté en Coupe d'Afrique, en accrochant une 2e étoile au ciel sénégalais, au Maroc, terre qui l'a vu éclore au plan international, face à l'adversaire qu'il a affronté lors de son premier match avec les Lions.