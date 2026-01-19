Afrique: Trois finales en 6 ans - Des duels face à des équipes d'Afrique du Nord

Comme un hasard, le Sénégal disputera sa troisième finale de rang contre des équipes de l'Afrique du Nord. En 2019, les «Lions» avaient croisé le fer contre l'Algérie qui s'était imposée. Deux années plus tard, ils avaient décroché leur première étoile en venant à bout de l'Égypte, aux tirs au but. Demain, le Sénégal ira à la quête d'une deuxième étoile face au Maroc. Un duel de « Lions » qui promet.

Les finales se suivent et se ressemblent (presque) pour le Sénégal. Après l'Algérie en 2019 et l'Égypte en 2021, c'est le Maroc qui se dresse sur le chemin des « Lions ». Leur destin est lié à ces équipes nord-africaines. En effet, hormis 2002, au Mali, où il avait croisé le Cameroun pour l'acte final, le Sénégal, dans sa quête de gloire, s'est vu opposer à des équipes de l'Afrique du Nord.

L'attente a été longue après le revers contre les « Lions indomptables » qui ont reporté leur rêve de Graal. Elle a duré 17 longues années. En 2019, le Sénégal, alors premier pays africain au classement Fifa, avait débarqué en Égypte avec l'ambition de remporter son premier trophée majeur. Les « Lions », après un parcours presque sans faute (5 victoires et 1 défaite), avaient atteint la finale.

En finale, face aux « Fennecs » qui les avaient battus (0-1) en phase de groupes, les « Lions » avaient très vite déchanté. Dès la première attaque algérienne, Baghdad Bounedjah, à la récupération du ballon sur la gauche, avait déclenché une frappe. Le ballon, dévié par Salif Sané, avait lobé Alfred Gomis avant de terminer sa course au fond des filets. Malgré la révolte des hommes d'Aliou Cissé, les « Fennecs » n'avaient pas craqué et ont brisé le rêve des « Lions » de décrocher leur première étoile.

Deux années plus tard, au Cameroun, le Sénégal était revenu plus fort. Pourtant, au coup d'envoi de la 33e édition de la Can, les « Lions » étaient sur le même pied d'égalité que le Zimbabwe, la Guinée, le Malawi, le Cap-Vert, la Guinée Équatoriale, le Burkina Faso, les Comores, le Mali, le Gabon, le Soudan, la Gambie, la Sierra Leone, le Bénin, le Togo, la Mauritanie, le Kenya, l'Ouganda et autres qui n'avaient jamais rien gagné. Il fallait donc briser la malédiction de 57 longues années sans titre.

En terres camerounaises, les «Lions» ont signé une présence distinguée pour s'ouvrir la voie du succès. Vainqueurs du Zimbabwe (1-0), ils avaient lâché de précieux points en route, face à la Guinée (0-0) et au Malawi (0-0), avant d'amorcer leur montée en puissance dans les matchs couperets : 2-0 contre le Cap-Vert ; 3-1 contre la Guinée équatoriale et 3-1 contre le Burkina Faso.

Obnubilée par l'envie de laver l'affront après la désillusion de 2019, l'équipe d'Aliou Cissé avait réussi à vaincre le signe indien en battant l'Égypte aux tirs au but (4-2). Ainsi, après une longue traversée du désert, les « Lions » avaient enfin goûté aux délices d'une consécration le 6 février 2022. Ce sacre venait de couronner un long chapitre rythmé par des échecs, des fiascos, mettant ainsi fin à un demi-siècle de frustration.

Demain, face au Maroc, les «Lions » ont l'occasion d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire du football sénégalais. Un nouveau sacre leur tend les bras après leur excellent parcours. À eux de parachever le travail et de concrétiser le rêve de tout un peuple.