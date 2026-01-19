Sénégal/Maroc: University Football League - La course au trophée s'intensifie pour la 2ème édition

Le terrain de Dakar Sacré-Cœur a accueilli, ce samedi 17 janvier 2026, la sixième journée de l'University Football League (UFL). Entre ferveur et esprit de camaraderie, ce tournoi s'impose désormais comme le grand rendez-vous des universités du Sénégal.

Joindre l'utile à l'agréable, tel est le crédo de l'agence 221 Events, initiatrice de l'UFL. S'inspirant des modèles sportifs universitaires américains et européens, la structure souhaite offrir aux étudiants une plateforme d'épanouissement face à la rigueur des cursus académiques.

Pour cette deuxième édition, le tournoi change de dimension. En partenariat avec la filiale All Action, l'UFL est passée de 16 à 24 universités participantes (publiques comme privées), témoignant de l'engouement croissant pour la compétition. Le format, pensé sur le long terme, s'étale sur six mois. Cela transforme, chaque week-end, le terrain de Dakar Sacré-Cœur en un véritable lieu de rencontre estudiantine.

Un vecteur de solidarité estudiantine

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Abdou Aziz Diallo, étudiant à Dakar Tech et membre fondateur du tournoi, ne cache pas sa satisfaction quant à la qualité des échanges. Selon lui, au-delà du score, l'objectif est de tisser des liens de fraternité et de renforcer la solidarité entre les différentes institutions du pays.

Toutefois, l'ambition d'Aziz ne s'arrête pas là. Il lance un appel pressant aux autorités et aux partenaires : « Nous souhaitons délocaliser le tournoi dans les autres régions et permettre au futur vainqueur de participer à des compétitions internationales. Cette année, la finale se tiendra le 1er mai, suivie le lendemain d'une cérémonie du Ballon d'Or pour récompenser les meilleurs talents ».

Résultats de la 6ème journée

Sur le rectangle vert, la compétition a tenu toutes ses promesses. Le choc d'ouverture de cette 6ème journée a vu l'École Supérieure Polytechnique (ESP) s'imposer face à Dakar Tech sur le score de 1-0. Djibril Diadara, attaquant de l'ESP, souligne l'importance de ce tournoi pour l'équilibre des étudiants : « C'est une excellente initiative qui nous permet de nous divertir. Allier les études et le foot demande de l'organisation, mais ce n'est pas impossible quand on sait gérer son temps ».

Le second duel de la journée, opposant l'IPP à l'HEMI, s'est soldé par un match nul (1-1).

Même les étudiants dont les équipes ne foulaient pas la pelouse étaient présents, à l'image de Mohamed Mikael Mbengue, étudiant à DAUST. Bien que spectateur ce samedi, il observe une nette montée en puissance de la compétition : « Mon équipe, éliminée en poules l'an passé, est déjà qualifiée pour les huitièmes cette année avec un match en moins. Le niveau a augmenté, l'organisation est rodée et tout le monde est motivé ».

Avec un brin de malice, il prévient ses adversaires : « DAUST est prêt et compte bien soulever le trophée de cette deuxième édition inchallah ».