Cote d'Ivoire: Bagoué - Les sages renouvellent leur soutien au Président du Conseil régional pour l'unité et la paix

Les doyens et sages de la région de la Bagoué ont effectué, le dimanche 18 janvier 2026, une visite de nouvel an au Ministre Bruno Nabagné Koné, Président du Conseil régional de la Bagoué, à son domicile.

Cette rencontre s'inscrit dans la tradition de reconnaissance et de dialogue qui caractérise les relations entre les guides communautaires et les autorités régionales.

À cette occasion, les sages ont adressé leurs voeux de santé, de paix et de prospérité au Président du Conseil régional. Ils l'ont également félicité pour sa victoire aux élections législatives, perçue comme une marque de confiance renouvelée des populations. Les doyens ont, par ailleurs, exhorté le Ministre Bruno Nabagné Koné à poursuivre avec détermination ses actions en faveur de l'unité, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble entre les différentes communautés de la Bagoué.

Prenant la parole, le Président du Conseil régional a exprimé sa profonde gratitude pour cette marque d'attention et de considération. Il a salué un geste fort, symbole de la fraternité, du respect des valeurs traditionnelles et de la solidarité qui fondent l'identité de la région. En retour, il a formulé des voeux de santé, de longévité et de paix à l'endroit des sages, tout en réaffirmant son engagement à oeuvrer sans relâche pour le développement harmonieux et inclusif de la Bagoué.

La délégation des sages était composée des doyens Zemogo Fofana, Yaya Dembélé, Bamba Sanogo, Sidi Coulibaly, Kama Berthé et Saliou Touré. Au nom de la délégation, le Ministre Saliou Touré a salué l'engagement constant des cadres de la région et a encouragé toutes les initiatives visant à renforcer durablement la cohésion sociale, la solidarité et l'unité entre les filles et fils de la Bagoué.

Cette rencontre de nouvel an apparaît ainsi comme un message fort en faveur de la paix, du dialogue et de la stabilité, des valeurs essentielles au développement durable de la région.