Cote d'Ivoire: Cocody - La Grande Mosquée d'Attoban, nouveau joyau spirituel et architectural d'Abidjan

La Grande Mosquée d'Attoban a été inaugurée le samedi 17 janvier 2026, dans la commune de Cocody. La cérémonie a été présidée par le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire (COSIM), en présence de nombreux fidèles, autorités religieuses et invités de marque.

Érigée sur une superficie d'environ 2 000 m², cette nouvelle mosquée se distingue par une architecture moderne et élégante, en parfaite harmonie avec l'environnement urbain d'Attoban.

L'édifice conjugue sobriété et raffinement à travers des lignes épurées, une élévation lumineuse et des volumes inspirants, traduisant une esthétique contemporaine respectueuse des traditions islamiques.

Bien plus qu'un simple lieu de culte, la Grande Mosquée d'Attoban a été conçue comme un véritable espace de vie communautaire. La lumière naturelle, subtilement intégrée, favorise le recueillement et la méditation, tandis que les matériaux nobles et durables utilisés pour son enveloppe extérieure témoignent de la volonté d'inscrire durablement l'islam dans le paysage moderne d'Abidjan.

Dans son allocution, l'imam principal, Daoud Koné, a exprimé sa profonde gratitude aux autorités religieuses, aux fidèles ainsi qu'aux généreux bienfaiteurs, dont l'engagement constant a permis l'aboutissement de ce projet ambitieux. Lancée avec la pose de la première pierre en février 2005, la réalisation de l'édifice est le fruit de plus de deux décennies de persévérance et de foi collective.

L'inauguration de la Grande Mosquée d'Attoban marque ainsi une étape majeure dans la vie spirituelle et sociale du quartier. Longtemps attendue, elle vient renforcer la cohésion de la communauté musulmane de Cocody, en offrant un cadre propice à la prière, à l'enseignement religieux et au dialogue social.