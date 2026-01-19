Cote d'Ivoire: Reconnaissance et dignité - Marcory rend hommage à ses mamans du troisième âge

À Marcory, le temps s'est arrêté, le temps d'un hommage. Celui rendu, le 17 janvier 2025, aux mamans du troisième âge, ces femmes souvent invisibles, mais dont les vies racontent l'histoire silencieuse des familles et des communautés. Dans une atmosphère empreinte d'émotion et de reconnaissance, la commune a honoré celles qui ont tant donné sans jamais réclamer.

Initiée par Alain Dakoua, président du comité d'organisation, cette cérémonie inédite a placé la dignité, la mémoire et la gratitude au coeur de la vie sociale locale. « Il était temps de dire merci », confie-t-il, résumant l'esprit d'une rencontre dédiée à ces mères, piliers discrets mais essentiels de la société.

Marraine de cette première édition, Pauline Papoin, présidente de la fondation qui porte son nom, a marqué l'assistance par un témoignage fort, mêlant sagesse, foi en la vie et engagement. Pour elle, vieillir n'est ni un fardeau ni une défaite, mais un aboutissement. « Vieillir est une grâce. Être vieux ou vieille est un art. C'est une bénédiction », a-t-elle affirmé sous une salve d'applaudissements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'adressant aux mamans venues nombreuses, elle les a invitées à porter un regard nouveau sur leurs rides, non comme des stigmates, mais comme des médailles du courage. « Les rides sont les preuves visibles du poids que nous avons porté dans la vie », a-t-elle souligné, rappelant les sacrifices consentis par des femmes souvent seules pour élever leurs enfants et maintenir l'équilibre familial.

Dans un message résolument engagé, Pauline Papoin a également exhorté les femmes à occuper pleinement leur place dans la société ivoirienne, condition, selon elle, d'un développement véritable et inclusif. Elle a partagé son propre parcours de femme entrepreneure, marqué par la persévérance face aux préjugés. La cérémonie a aussi été ponctuée par l'intervention remarquée de Maître Hawa Touré, représentante du Réseau des Femmes pour l'Excellence (Refe).

Avec beaucoup d'émotion, elle a rendu hommage à ces femmes qu'elle qualifie de références sociales et morales. « La jeunesse est une grâce, mais la vieillesse est un privilège que tout le monde n'atteint pas », a-t-elle rappelé, invitant les mamans à être fières de ces « âges d'or ».

Pour Maître Hawa Touré, les femmes du troisième âge demeurent des femmes ressources, détentrices d'une expérience précieuse pour l'encadrement des familles et la transmission des valeurs. Elle a formulé des voeux appuyés de santé, qu'elle a qualifiée de « première richesse ». En prélude à cette célébration, une session de formation s'est tenue le jeudi 15 janvier 2025 au profit d'une cinquantaine de femmes.

Animée par Dakoua Amelan Marie-Thérèse épouse Bayiha, fondatrice de BMT Green Academy, elle a porté sur le savoir-vivre holistique, présenté comme un art de vivre fondé sur l'harmonie intérieure, la bienveillance, la communication respectueuse et la gestion apaisée des conflits. Parmi les autres temps forts de l'événement : la remise de présents à de jeunes femmes enceintes par la marraine, la délivrance de certificats aux participantes de la formation, ainsi que l'offrande de posters géants immortalisant les visages rayonnants des mamans du troisième âge, dans une ambiance conviviale et empreinte de fierté.

Première du genre à Marcory, cette initiative a tenu toutes ses promesses. Elle pose les jalons d'un rendez-vous social durable, appelé à s'inscrire dans l'agenda de la commune comme un acte fort de reconnaissance envers celles qui, dans l'ombre, ont bâti des générations.