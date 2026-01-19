Cote d'Ivoire: Korhogo - Des fosses septiques pour une production citoyenne et durable du beurre de karité

Pour une gestion citoyenne, responsable et respectueuse de l'environnement des eaux usées issues de la transformation du beurre de karité, les femmes productrices de la coopérative Chigata de Natio-Kobadara, à la périphérie de la commune de Korhogo, bénéficient désormais d'infrastructures sanitaires adaptées sur leur site de production.

Au total, 41 fosses septiques simples ont été construites par l'Ong Djigui Tugu, grâce à l'appui du Fonds canadien d'initiatives locales (Fcil), mis en oeuvre par l'Ambassade du Canada. À travers cette action, l'Ong entend promouvoir une gestion citoyenne des eaux usées, réduire les risques sanitaires et préserver l'environnement ainsi que la santé des femmes productrices et des ménages riverains.

Le programme a débuté en septembre 2025 pour prendre fin en février 2026 soit une durée de 6 mois

Cette initiative s'inscrit dans un programme global d'amélioration des conditions de production du beurre de karité, axé sur la sensibilisation à l'hygiène, la sécurité sanitaire et la formation des femmes. En effet, le processus de transformation du beurre de karité, du concassage au conditionnement, expose les productrices à de nombreux risques sanitaires, notamment des affections respiratoires (toux, asthme, infections respiratoires aiguës), des maladies hydriques, des troubles cutanés et une fatigue générale.

Par ailleurs, cette activité génère un volume important d'eaux usées et de déchets solides dont la mauvaise gestion peut nuire gravement à l'environnement et provoquer des tensions avec les populations voisines. Les fosses construites permettront ainsi d'éviter l'évacuation anarchique des eaux usées dans la nature, de maintenir la propreté du site et de ses alentours, tout en favorisant l'adoption durable des codes d'hygiène et de sécurité.

Dans cette dynamique, des équipements de protection individuelle ont également été remis aux femmes afin de réduire les risques de maladies professionnelles et de leur permettre de travailler dans des conditions plus sûres et sereines.

« J'invite les femmes productrices de la coopérative Chigata à mettre en pratique au quotidien les conseils d'hygiène et de sécurité enseignés. Il est possible de produire un beurre de karité de qualité de manière citoyenne et responsable », a souligné Moon Dafney Ouattara, Présidente du Conseil d'Administration de l'Ong Djigui Tugu.

Au nom des bénéficiaires, Coulibaly Ahoua s'est réjouie de cet appui salutaire. Elle a indiqué que les fosses permettront non seulement de préserver l'environnement, mais aussi de réutiliser les déchets solides comme combustible, réduisant ainsi l'usage du bois et les coûts de production, tout en améliorant la cohabitation avec les ménages environnants.

Au-delà des fosses septiques, l'Ong Djigui Tugu prévoit d'étendre ses actions avec la construction de fours modernes durables à quatre feux, destinés à améliorer le rendement et à réduire l'exposition des femmes à la chaleur, aux flammes et à la fumée. À ce jour, 22 fours modernes sont déjà opérationnels sur le site de production, renforçant ainsi la résilience économique et sanitaire des femmes productrices de beurre de karité de Korhogo.