Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Patrick Achi convoque les députés pour l'ouverture de la session parlementaire 2026

L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'apprête à entrer dans une nouvelle phase de son calendrier parlementaire. Dans un communiqué officiel en date du 17 janvier 2026, le Président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi, a convoqué les députés à la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2026.

La cérémonie se tiendra le lundi 19 janvier 2026 au Palais de l'Assemblée nationale, à Abidjan. Elle marquera le démarrage officiel des travaux parlementaires pour l'année en cours, conformément aux dispositions constitutionnelles et au règlement intérieur de l'institution.

Dans le communiqué signé par le Secrétaire général de l'Assemblée nationale, Diomandé Aboubacar Sidiki, il est précisé que les députés sont priés d'arborer leurs écharpes et autres insignes parlementaires, conformément au caractère solennel de l'événement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette première session ordinaire intervient dans un contexte institutionnel particulier, marqué par le renouvellement de la présidence de l'Assemblée nationale, désormais assurée par Patrick Achi, ancien Premier ministre et député, élu le samedi 17n janvier 2026 à la tête de l'institution. Elle ouvre ainsi une nouvelle séquence parlementaire placée sous le signe de la continuité républicaine, du dialogue politique et de l'examen des grandes orientations nationales.

Au cours de cette session, les députés seront appelés à se pencher sur plusieurs textes législatifs majeurs, ainsi que sur les questions liées au contrôle de l'action gouvernementale, dans un contexte national et régional exigeant. La cérémonie d'ouverture solennelle constitue, chaque année, un moment fort de la vie démocratique ivoirienne, réaffirmant le rôle central du Parlement dans le fonctionnement des institutions de la République.