Cote d'Ivoire: JCI Yopougon - Entre héritage et ambition, Christopher Cassio passe le flambeau à Abdel Kader Cissé

Dans une salle vibrante d'émotion et d'espérance, la Jeune Chambre Internationale (Jci) Yopougon a tourné une page de son histoire pour en ouvrir une nouvelle. À l'occasion du gala de sa convention 2025, couplé à la rentrée solennelle locale 2026, organisé le 17 janvier dans la commune de Yopougon, l'organisation a célébré le leadership, l'engagement citoyen et la transmission des valeurs. Moment phare de la cérémonie : le passage de témoin entre le président exécutif sortant, Christopher Cassio, et son successeur, Abdel Kader Cissé.

Dans son discours de fin de mandat, Christopher Cassio a dressé le bilan d'une année placée sous le signe de l'unité, du travail et du succès. « Assurer la présidence de la JCI Yopougon en 2025 a été un honneur et une responsabilité majeure », a-t-il déclaré, exprimant sa gratitude envers les sénateurs, past-présidents, partenaires et membres. Fidèle à sa vision du leadership, il a rappelé que « le leadership est un service et non un titre », avant de quitter ses fonctions « avec fierté et confiance ».

La mandature 2025 s'est illustrée par des actions à fort impact communautaire. Sur le plan social, la JCI Yopougon a mené une campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, touchant plus de 150 femmes, et une opération de sensibilisation à la sécurité routière impliquant les acteurs du transport.

Le développement du leadership a également constitué un axe majeur, avec des formations internes et publiques, un séminaire de coaching, un cours officiel Discover, ainsi qu'un concours d'art oratoire et de débat dont la section a accueilli la finale régionale. La Jci Yopougon a renforcé sa visibilité à travers ses activités statutaires et sa participation aux grandes rencontres nationales et internationales, notamment la Conférence Afrique et Moyen-Orient (Camo) à Durban et le Congrès mondial de la JCI à Tunis.

Superviseur du mandat, le sénateur Tidou Bi Kacou Paul Edgard a salué la qualité du travail accompli, attribuant la mention « très très honorable » à la mandature 2025, en reconnaissance de la rigueur, de la cohérence des actions et de l'impact des projets réalisés. Patront du mandat, Jean Gervais Tcheidé s'est dit mesurer la portée de ce relais, soulignant la continuité, la maturité et la capacité de la JCI Yopougon à former des jeunes leaders engagés au service de la communauté.

Le président exécutif national de la Jci Côte d'Ivoire, Sylvère Silué, représenté par Kanté Cheick, a félicité le dynamisme de la section locale, exhortant les membres à faire de la paix et de la réconciliation des valeurs cardinales de leur engagement.

Représentant le parrain du mandat, Diallo Oumar, Claude Bogui a, pour sa part, salué des actions qui démontrent que « le leadership est avant tout un service rendu à la communauté ». Moment le plus attendu de la soirée, l'investiture du nouveau président exécutif 2026, Abdel Kader Cissé, a donné lieu à un discours poignant, longuement ovationné.

« Il m'aura fallu huit ans, 2 920 jours de militantisme, de passion et de doutes pour me tenir devant vous avec cette écharpe », a-t-il confié. Se voulant proche du terrain, il a appelé à l'unité et à l'engagement collectif : « Je ne serai pas un président de bureau, mais un président de terrain. Je ne pourrai propulser l'excellence que si vous êtes mon moteur. »

Placée sous le thème du « Nouvel Élan », la mandature 2026 ambitionne de faire de la JCI Yopougon « la Référence », à travers des projets audacieux et des actions à fort impact. La cérémonie a également été marquée par la prestation de serment de six nouveaux membres potentiels, la remise de certificats d'affiliation et la distinction des membres du bureau sortant ainsi que des partenaires.

A travers cette cérémonie, la Jci Yopougon entame ainsi une nouvelle étape de son parcours, résolument tournée vers le leadership citoyen et l'action au service de la communauté.