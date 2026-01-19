Ile Maurice: Un avertissement de fortes houles émis

Un avertissement de fortes houles a été émis à 16 h 20 ce dimanche 18 janvier. Il sera en vigueur à partir de 4 heures le lundi 19 janvier jusqu'à 16 heures le mardi 20 janvier. Par ailleurs, des nuages en provenance du sud-est influenceront le temps local au cours de la nuit.

Le temps sera mi-couvert cette nuit, devenant parfois nuageux à l'est, au sud et sur le plateau central, avec quelques averses. Les températures minimales varieront entre 20 et 22 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 24 et 26 degrés Celsius sur le littoral.

Demain matin, le temps sera généralement beau, à l'exception de quelques averses occasionnelles sur les hauteurs. Dans l'après-midi, d'autres nuages venant du sud-est entraîneront des averses principalement sur le sud de l'île, l'est et le plateau central. Les températures maximales oscilleront entre 26 et 28 degrés Celsius sur le plateau central et entre 30 et 32 degrés Celsius dans les régions côtières. Le vent soufflera du sud-est à une vitesse de 10 à 20 km/h.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La mer sera forte au-delà des récifs et deviendra très forte à partir de demain matin, avec des houles de l'ordre de 4 mètres. Ces houles pourraient déferler sur les zones côtières de basse altitude, notamment à l'est et au sud, surtout à l'heure des marées hautes. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public de ne pas sortir en mer et d'éviter les plages.

À 16 heures, la forte tempête tropicale Dudzai était centrée à environ 760 km à l'est de Maurice, soit en latitude 20,6 degrés sud et longitude 64,9 degrés est. Elle se déplaçait dans une direction générale du sud-ouest à une vitesse d'environ 15 km/h.