Ile Maurice: Shabana Meerun - De fil en aiguille

Shabana Meerun tisse des histoires, des savoirs et des robes depuis plus de vingt-trois ans. Éducatrice-enseignante en «Fashion & Textiles», elle est aussi designer et cultive une approche où l'enseignement et l'artisanat contemporain s'entremêlent. En collaboration avec la créatrice mauricienne Davina Boodhun, elles reviennent de la «LA Fashion Closet by Shagun - Fashion Beyond Borders», qui s'est tenue le 3 janvier dernier, à Delhi, en Inde. On a fait connaissance.

L'année a démarré sur les chapeaux de roues pour Shabana Meerun. L'une de ses créations a eu les honneurs d'une scène internationale. Créée spécialement pour le show de Delhi, une robe portée par la CEO de l'événement, Shagun Gupta, s'est imposée comme le showstopper de la collection. Entièrement travaillée à la main, à partir de tissus teints artisanalement et de textures élaborées en équipe, la robe évoquait une déesse marine, à la fois puissante et élégante.

La collection, elle-même, s'articulait autour du thème Tropical Glam, une ode à l'île Maurice, à l'océan et aux savoir-faire locaux. Coquillages, silhouettes fluides, textures inspirées du littoral : chaque détail traduisait une identité insulaire réinterprétée dans un langage de luxe contemporain. Le message était clair : «Des rivages mauriciens aux podiums internationaux : une célébration de la mer, tissée avec style et sens». Une déclaration à la fois esthétique et éthique. Car pour Shabana Meerun et ses collaborateurs, la beauté puisée dans la nature implique une responsabilité collective : celle de préserver ce qui inspire.

Créer autrement

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De la première esquisse aux derniers ajustements, Shabana Meerun est présente à chaque étape : choix des silhouettes, développement des tissus, palettes de couleurs, textures de surface, broderies et finitions. «Ma salle de classe est devenue mon Fashion Lab, mon atelier», nous confie-t-elle. Un espace hybride et vivant, où le geste pédagogique nourrit le geste créatif, et inversement.

«En tant qu'éducatrice et designer, je veille à ce que chaque vêtement soit soigneusement confectionné, esthétiquement abouti et fidèle à l'histoire que raconte la collection.» Un héritage direct de son parcours pédagogique. Sa relation au textile dépasse largement l'esthétique. Pour elle, les matières sont des récits vivants. «Les textiles me parlent comme des histoires vivantes, tissées d'héritage, de savoir-faire et d'émotions.» Teinture, manipulation des tissus, travail de la main, embellissements minutieux... chaque geste renvoie à de la patience, une tradition, une mémoire collective. C'est cette dimension humaine, presque intime, qu'elle s'attache à préserver dans ses créations, à l'heure où la mode s'accélère.

«Des rivages mauriciens aux podiums internationaux : une célébration de la mer, tissée avec style et sens». C'était le message envoyé par la collection que Shabana Meerun a présenté à Delhi, le 3 janvier.

Enseigner lui a appris à créer autrement. Plus lentement, plus consciemment. «Je ne crée pas uniquement pour l'impact visuel. Je conçois avec du sens, une structure et un contexte.» Une approche qui confère à ses collections une profondeur rare, loin des effets de surface. «La mode doit aller au-delà des tendances.» Pour elle, la création vestimentaire doit élever, transmettre et questionner. Elle est un outil de narration culturelle, capable de façonner les regards sur l'identité, les valeurs et le monde. D'où cette notion centrale de fashion with a purpose, au coeur de l'ensemble de ses projets.

Reconnaissance internationale

Aujourd'hui, le travail de Shabana Meerun repose sur un équilibre précis entre vision personnelle et collaboration. Elle imagine les concepts, construit les récits, définit la direction artistique, avant de s'entourer de designers et, souvent, de ses anciennes étudiantes pour donner forme aux pièces. La notion de mentorat occupe une place essentielle dans son identité créative.

À Delhi, d'anciennes étudiantes devenues collaboratrices - Keerti Ragnath, Arifah Bhoonee, Anshini Nundloll et Chesta Khedoo - composaient son équipe. «Le mentorat n'est pas seulement quelque chose que je fais, c'est ce que je suis.» Voir ces jeunes créatrices évoluer, affirmer leur regard et leur voix constitue, pour elle, l'une de ses plus grandes réussites. Cette dynamique intergénérationnelle a trouvé son expression la plus forte dans une robe devenue emblématique du défilé.

Cette vision engagée lui a valu une reconnaissance internationale. Elle détient désormais une Life membership attribuée par l'International Film & Television Club (en collaboration avec Marwah Studios et l'Asian Academy of Film & Television University), ainsi qu'une médaille de l'International Institute of Fashion and Technology, obtenue à l'issue de l'événement Fashion Beyond Borders. Elle est désormais officiellement certifiée et reconnue comme International Designer.

Shabana Meerun envisage déjà la suite. Elle veut développer davantage de collaborations internationales, porter le design mauricien sur d'autres scènes mondiales, approfondir la recherche autour des textiles durables et de la couture artisanale. Toujours avec la même exigence de sens et d'engagement, ainsi que la volonté de transmettre.