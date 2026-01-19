Ile Maurice: Attitude Academy VET by EHL - Une première pour l'hôtellerie mauricienne

VET, pour Vocational Education and Training (VET): une formation professionnelle en alternance, combinant théorie et pratique visant à développer les compétences techniques et managériales des collaborateurs du secteur hôtelier.

Il s'agit d'une première, à l'initiative du groupe Attitude, qui lance son académie en partenariat avec l'École hôtelière de Lausanne (EHL), institution suisse mondialement reconnue pour la qualité de son enseignement, son expertise et son approche professionnelle. Pour plusieurs professionnels du secteur de l'hôtellerie mauricienne, ce lancement a aussi résonné comme une opportunité longtemps espérée, enfin accessible.

La formation, une valeur d'Attitude

L'Attitude Academy - VET by EHL a officiellement présenté sa première cohorte jeudi dernier : 60 collaborateurs, dont 95 % de Mauriciens, les autres venant des îles voisines.

Vincent Desvaux de Marigny, CEO du groupe Attitude, explique l'importance stratégique de l'initiative : «Chez Attitude, nous avons toujours été convaincus que notre premier levier de performance et de différenciation est l'humain. Investir dans la formation professionnelle et continue, c'est investir dans la pérennité de notre groupe et dans l'avenir de l'hôtellerie mauricienne. Former, accompagner et faire grandir nos talents, c'est ainsi que nous construisons une hospitalité authentique, responsable et tournée vers l'excellence.»

La pédagogie de l'EHL repose sur l'éducation de la tête, des mains et du coeur. Bases théoriques solides, apprentissage pratique sur le terrain et développement des valeurs humaines, telles que l'empathie, le respect, la fierté du travail bien fait et le sens des responsabilités. Ana McFee, responsable pédagogique à l'EHL, rappelle que l'institution veut «faire de ce programme une force qui va bien au-delà de l'employabilité. Former des leaders, transmettre la fierté professionnelle et l'excellence dans le service, c'est notre objectif.»

«Une vraie chance»

Parmi les professionnels qui en bénéficient, Sachin Ancharaz, employé en restauration au Lagoon Attitude, à Anse-la-Raie. Il suit depuis des années l'évolution des formations en hôtellerie à l'international. Grâce à ses propres recherches, il avait découvert le programme de l'EHL, mais comme beaucoup, il s'était heurté à une réalité simple : le coût de ces formations, hors de portée pour la majorité des professionnels locaux.

Chef Yu, Danharry Ootun et Florette Babooram sont des formateurs de VET.

C'est donc avec une reconnaissance assumée qu'il accueille aujourd'hui ce partenariat entre Attitude et EHL, qui permet à des Mauriciens d'accéder à un enseignement de niveau international, sans quitter le pays ni abandonner leur emploi. Pour lui, cette initiative «est une vraie chance», soulignant qu'un tel programme restait jusqu'ici réservé à une élite.

Sachin évoque un programme riche et structuré, comprenant notamment des formations en gestion du Food & Beverage, en management, mais aussi une approche du luxe, rarement abordée de manière approfondie dans les parcours locaux. Le cursus, étalé sur trois ans, sera divisé entre des modules Foundation et Advanced, permettant une progression graduelle et cohérente.

Fort de son expérience au sein de plusieurs groupes hôteliers du pays, Sachin estime qu'Attitude est aujourd'hui le seul groupe hôtelier à avoir réussi à concrétiser un partenariat de cette envergure avec l'EHL. Au-delà de la formation elle-même, il voit aussi dans l'Attitude Academy un espace de partage et de transmission, réunissant des étudiants aux profils et parcours variés, enrichissant ainsi l'apprentissage collectif.

Un ressenti partagé par Sharmeen Ramputh, employée en restauration au Zilwa Attitude, également sélectionnée pour intégrer le programme. Pour elle, cette formation représente une montée en gamme, tant sur le plan du service que de la compréhension globale des opérations hôtelières. Elle évoque un service plus raffiné, une meilleure lecture des réalités opérationnelles et, surtout, le développement de compétences en leadership.

Sharmeen insiste également sur un aspect souvent négligé dans les formations professionnelles : l'apport théorique. Un enrichissement qu'elle juge essentiel et trop rarement abordé dans ce type de parcours, alors qu'il permet de mieux comprendre les choix stratégiques, les processus de décision et les standards internationaux qui façonnent aujourd'hui l'industrie hôtelière.

18 mois de perfectionnement

Le programme VET se décline en trois filières : Culinary, F&B Service et Hotel Rooms Division. L'approche pédagogique repose sur quatre piliers : apprentissage pratique sur le terrain (80 % de la formation se fait en alternance sur le lieu de travail, 20 % en théorie), développement des soft skills (courtoisie, empathie, autonomie et organisation), immersion professionnelle (vivre l'expérience complète de l'environnement hôtelier Attitude), et employabilité immédiate (formation des collaborateurs pour qu'ils travaillent de manière autonome, tout en préparant l'intégration de jeunes talents).

Ravi Gujadhur, Aniketh Jadoo, Avinesh Chataroo, Goldee Ramsahah et Ziad Dilmahomed sont aussi parties prenantes de la cuvée 2026.

Le programme combine cours sur campus et stages, avec horaires flexibles et rémunération maintenue. Les étudiants doivent obtenir trois certificats pour décrocher leur diplôme professionnel, à l'issue des 18 mois de cette formation en alternance.