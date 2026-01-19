Congo-Kinshasa: Des femmes et jeunes filles formées à l'entrepreneuriat pour leur autonomisation à Matadi

Des jeunes filles et femmes de l'Église Christ et Compagnie (CHRISCO) ont été formées, vendredi 16 janvier, à l'entrepreneuriat afin de favoriser leur autonomisation, à Matadi, dans la province du Kongo-Central.

Cette activité, axée sur la réflexion et le partage d'expériences autour de l'entrepreneuriat, a été organisée dans le cadre de la commémoration du 25e anniversaire de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, héros national.

Selon l'oratrice principale de la rencontre, Adrienne Maya, le développement de la RDC passe aussi par l'autonomisation de la jeune fille, notamment à travers l'entrepreneuriat et la préparation à la relève.

Cette rencontre a réuni plusieurs femmes et jeunes filles issues des trois communes de la ville portuaire de Matadi. Elle a également permis aux participantes de l'édition 2025 de présenter les différents produits qu'elles ont fabriqués : sacs à main, samoussas, yaourts et autres produits alimentaires.

Des séances pratiques ont par ailleurs été organisées sur la fabrication du yaourt, la gestion d'un petit commerce de produits de première nécessité ainsi que les stratégies permettant de pérenniser une activité génératrice de revenus.

Pour Adrienne Maya, l'objectif est clair : favoriser l'autonomisation des jeunes filles à travers l'apprentissage et la création d'initiatives économiques durables.