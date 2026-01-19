Congo-Kinshasa: Le parti RPDR appelle les jeunes Congolais à intérioriser les valeurs lumumbistes

Le parti le Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau (RPDR) encourage les jeunes congolaises et congolais à intérioriser les valeurs l'idéologie de Patrice-Emery Lumumba, tout premier Premier ministre de la RDC.

Cette formation politique, membre de la plate-formez LAMUKA, a fait cette requête lors de la conférence-débat, placée sous le thème : « Lumumba hier, aujourd'hui et demain ».

Cette activité a été organisée, samedi 17 janvier à Kinshasa, en marge de la commémoration des 65 ans de l'assassinat de Patrice-Emery Lumumba, premier Premier ministre de la RDC.

L'activité a rassemblé de nombreux jeunes venus de plusieurs communes de la capitale, après une visite rendue à la stèle dédiée au héros national.

A la tribune, le président du RPDR a rappelé que l'assassinat de Lumumba avait constitué « l'assassinat de la jeune démocratie congolaise qui venait de naître ».

Pour Bob Bolabwe, les jeunes Congolaises et Congolais ont le devoir de perpétuer le combat et les valeurs défendues par Lumumba.

