Congo-Kinshasa: À Beni, Radio Okapi primée pour son engagement en faveur d'une information indépendante et neutre

18 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Radio Okapi a reçu, vendredi 16 janvier à Beni (Nord-Kivu), un prix récompensant son engagement en faveur d'une information indépendante et neutre.

Cette distinction lui a été décernée par la plateforme des intellectuels du Nord-Kivu, dénommée « Oasis Palabre ».

A travers ce prix, la structure salue le rôle prépondérant joué par cette radio de l'ONU dans l'éveil des consciences et la consolidation de la paix en RDC.

« Radio Okapi est une radio dont les différentes rubriques ont placé la population congolaise face à sa conscience. C'est une radio qui travaille beaucoup dans l'éveil des consciences, au-delà de sa mission régalienne d'informer. Ne pas reconnaître ce qu'elle fait, notamment dans la consolidation de la paix aux côtés de la MONUSCO, serait de l'ingratitude », a déclaré le coordonnateur d'Oasis Palabre, Azarias Mokonzi.

Selon lui, à travers le dialogue intercongolais, Radio Okapi a permis de constater une certaine efficacité chez les acteurs politiques lorsqu'ils s'expriment publiquement.

Il ajoute que la radio constitue pour les Congolais un outil de redevabilité face à une classe politique qui, selon lui, manque parfois de transparence.

« Heureusement pour notre population, Radio Okapi joue ce rôle en rendant certaines autorités redevables. Il revient à la population de devenir de plus en plus exigeante envers ces autorités », a-t-il poursuivi.

Radio Okapi obtient ce prix à quelques semaines de la célébration de son 24e anniversaire.

