Congo-Kinshasa: Le nombre de morts passe de 9 à 13, une semaine après les combats entre FARDC et miliciens à Bukama

18 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une semaine après les affrontements entre les militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) et un groupe de miliciens à Bukama, dans la province du Haut-Lomami, le nombre de décès est passé de 9 à 13, selon des sources locales.

D'après la société civile, en plus des 9 morts enregistrés auparavant, l'un des blessés a succombé à ses blessures.

Par ailleurs, trois corps ont été repêchés dans le fleuve Congo, non loin du pont situé sous la voie ferrée, indique une autre source sur place.

À la suite de la forte tension ayant prévalu à Bukama, plusieurs parents hésitent encore à envoyer leurs enfants à l'école.

Conséquence : de nombreuses écoles n'ont pas accueilli d'élèves depuis le début de cette semaine.

Les autorités de la cité de Bukama confirment ces informations et encouragent les parents à envoyer leurs enfants en classe.

Durant les jours ayant suivi les incidents du dimanche dernier, plusieurs activités ont tourné au ralenti dans la cité de Bukama.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

