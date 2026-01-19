Congo-Kinshasa: Le nombre de morts passe de 9 à 13, une semaine après les combats entre FARDC et miliciens à Bukama

Une semaine après les affrontements entre les militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) et un groupe de miliciens à Bukama, dans la province du Haut-Lomami, le nombre de décès est passé de 9 à 13, selon des sources locales.
D'après la société civile, en plus des 9 morts enregistrés auparavant, l'un des blessés a succombé à ses blessures.
Par ailleurs, trois corps ont été repêchés dans le fleuve Congo, non loin du pont situé sous la voie ferrée, indique une autre source sur place.
À la suite de la forte tension ayant prévalu à Bukama, plusieurs parents hésitent encore à envoyer leurs enfants à l'école.
Conséquence : de nombreuses écoles n'ont pas accueilli d'élèves depuis le début de cette semaine.
Les autorités de la cité de Bukama confirment ces informations et encouragent les parents à envoyer leurs enfants en classe.
Durant les jours ayant suivi les incidents du dimanche dernier, plusieurs activités ont tourné au ralenti dans la cité de Bukama.