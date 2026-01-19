Afrique: CAN 2025 - L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala au sifflet de la finale Sénégal-Maroc

18 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala officiera la finale de la 35e édition de la CAN, ce dimanche 18 janvier, à Rabat.

Cette rencontre, qui oppose le Sénégal au Maroc, se jouera au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, qui compte 53 000 places assises.

L'arbitre congolais avait déjà officié le match d'ouverture de cette compétition ayant opposé le Maroc aux Comores.

Finaliste en 2002 et 2019 puis sacré en 2021, le Sénégal s'est durablement installé parmi l'élite du football africain, en remportant enfin le trophée face à l'Égypte en février 2022 au Cameroun.

Depuis ce sacre, les Lions de la Teranga ont acquis un nouveau statut : celui d'une référence continentale respectée et redoutée.

Le Maroc, de son côté, disputera seulement la troisième finale officielle de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations.

La dernière remonte à 2004, à Radès en Tunisie, lorsque les Lions de l'Atlas avaient été battus par les Aigles de Carthage.

A l'époque, Walid Regragui, l'actuel sélectionneur, était encore joueur.

