Ile Maurice: Le recensement se poursuit jusqu'au 31 janvier

Le recensement des électeurs a débuté le 15 janvier et se poursuivra jusqu'au 31 janvier, y compris à Agaléga et à Rodrigues. Durant cette période, précise le bureau du Commissaire électoral dans un communiqué, des agents munis d'une carte officielle d'identification se rendront de porte à porte afin d'inscrire tous les électeurs.

Cette opération concerne particulièrement les personnes ayant changé d'adresse, ainsi que celles qui atteindront l'âge de 18 ans au plus tard le 15 août. Le bureau du Commissaire électoral rappelle qu'il est indispensable d'être recensé pour pouvoir voter lors des prochaines élections.

Par ailleurs, toute personne n'ayant pas reçu la visite d'un agent est invitée à contacter le bureau du Commissaire électoral.