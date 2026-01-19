Ile Maurice: Le recensement se poursuit jusqu'au 31 janvier

18 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Le recensement des électeurs a débuté le 15 janvier et se poursuivra jusqu'au 31 janvier, y compris à Agaléga et à Rodrigues. Durant cette période, précise le bureau du Commissaire électoral dans un communiqué, des agents munis d'une carte officielle d'identification se rendront de porte à porte afin d'inscrire tous les électeurs.

Cette opération concerne particulièrement les personnes ayant changé d'adresse, ainsi que celles qui atteindront l'âge de 18 ans au plus tard le 15 août. Le bureau du Commissaire électoral rappelle qu'il est indispensable d'être recensé pour pouvoir voter lors des prochaines élections.

Par ailleurs, toute personne n'ayant pas reçu la visite d'un agent est invitée à contacter le bureau du Commissaire électoral.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.