Ile Maurice: Cyclone Dudzai - Un avertissement de classe 3 est en vigueur à Rodrigues

18 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Un avertissement de cyclone de classe 3 est en vigueur à Rodrigues ce dimanche 18 janvier. La forte tempête tropicale Dudzai se trouve à environ 210 km à l'est de l'île et se dirige vers le sud-ouest à 15 km/h, représentant une menace pour Rodrigues.

Le public est invité à rester à l'abri, éviter les zones inondables et redoubler de prudence sur les routes. Les vents souffleront jusqu'à 50 km/h avec des rafales pouvant atteindre 120 km/h, et la mer sera très agitée avec des houles de l'ordre de 7 mètres.

Des averses modérées à fortes, parfois accompagnées d'orages, sont attendues, pouvant provoquer des accumulations d'eau et des inondations locales. Le prochain bulletin sera émis à 13 h 10.

