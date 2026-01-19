Ile Maurice: Une femme victime de chantage aux photos intimes et menace d'extorsion

Une affaire de chantage présumé a été signalée aux autorités après la découverte de documents et de photographies compromettantes dans la cour d'une habitation située à Surinam, tôt dans la matinée du vendredi 16 janvier 2026.

Selon les informations recueillies, la victime est une femme mariée, vivant avec son époux et ses beaux-parents. Aux alentours de 4 heures du matin, son beau-père a remarqué trois photographies et un document manuscrit éparpillés sur le sol de la cour familiale.

Les photographies sont un portrait de la victime et deux clichés intimes, et le document est un message explicite, rédigé comme une menace, exigeant une somme d'argent, faute de quoi les images seraient diffusées sur les réseaux sociaux.

Après avoir visionné les images enregistrées par les caméras de surveillance, elle a exprimé de sérieux soupçons quant à l'identité de l'auteur présumé du chantage. Selon elle, il pourrait s'agir de son ex-époux, dont elle est séparée depuis le 31 août 2025, un constable affecté à une unité spécialisée de la police dans l'Est du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La soeur de la victime estime que ces agissements auraient pour objectif de nuire à la vie conjugale de la principale concernée, dans un contexte de tensions familiales persistantes depuis la séparation. Une enquête est en cours pour permettre d'établir la chronologie des faits et d'identifier la personne responsable de l'intrusion et du dépôt de menace.