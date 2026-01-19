Ile Maurice: La FCC connecte les points d'un réseau international de trafic de stupéfiants

Une série d'enquêtes menées par la Financial Crimes Commission (FCC) définit progressivement les contours d'un réseau présumé de trafic de cocaïne, aux ramifications locales et internationales. Plusieurs noms reviennent dans les dossiers consultés par les enquêteurs : Wendip Appaya, Jean Lino Albert et... John-Mick Martingale. Ce dernier est décédé en détention en 2024, dans des circonstances encore non élucidées. Si aucune culpabilité n'est établie à ce stade, les éléments du dossier à charge reconstituent un système structuré mêlant logistique, flux financiers suspects, intermédiaires internationaux et zones résidentielles huppées.

Selon nos informations, la FCC s'intéresse depuis plusieurs mois à des circuits financiers suspects qui pourraient être liés à un trafic de stupéfiants. L'enquête vise à démanteler non seulement le réseau des passeurs, mais aussi ceux des soutiens logistique et financier.

Wendip Appaya apparaît dans ce dossier, surveillé de près par les enquêteurs, notamment en raison de soupçons de blanchiment d'argent et de connexions présumées avec des réseaux criminels. Des saisies de biens et des analyses de transactions financières auraient renforcé l'intérêt des autorités pour son entourage.

Plus récemment, l'arrestation de Jean Lino Albert dans le cadre d'une enquête liée au trafic et au blanchiment a été déterminante. Cette interpellation aurait permis aux enquêteurs de recouper plusieurs informations et d'explorer de nouvelles connexions, notamment avec des réseaux opérant entre Maurice et Madagascar.

Les autorités cherchent désormais à établir si certains déplacements à l'étranger, acquisitions de biens et relations entretenues par les personnes concernées peuvent être reliés à une structure criminelle organisée.

Reste l'élément John-Mick Martingale, arrêté en 2022 à l'aéroport international de Maurice avec deux ressortissantes ukrainiennes alors qu'une cargaison de cocaïne, estimée par les autorités à plusieurs dizaines de millions de roupies, avait été découverte. En septembre 2024, Martingale a été retrouvé mort dans sa cellule à la prison centrale de Beau-Bassin. La version officielle évoque un suicide, mais on souligne les zones d'ombre persistantes autour de ce décès.

Un autre individu, retrouvé mort dans un appartement de Flic-en-Flac dans un contexte lié à la drogue, est également cité comme faisant partie du même environnement. Sans établir de lien judiciaire formel à ce stade, ces décès renforcent l'idée d'un dossier consistant.

Les enquêtes ne se limitent plus au territoire mauricien. Le pôle anticorruption de Madagascar évoque des connexions avec des filières opérant dans l'océan Indien, notamment via Madagascar et d'autres points de transit régionaux. Pour la FCC, l'enjeu dépasse aujourd'hui les individus: il s'agit de cartographier un système, d'identifier les flux financiers, les intermédiaires, les protections éventuelles et les bénéficiaires.

Les enquêtes sont toujours en cours, mais l'affaire Appaya-Albert-Martingale est en train de devenir l'un des dossiers criminels les plus suivis par la FCC.