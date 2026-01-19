Afrique: CAN 2025 - Pape Thiaw titularise Mamadou Sarr, Camara et Mendy en finale

18 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a aligné un onze de départ marqué par les titularisations de Mamadou Sarr, Lamine Camara et Antoine Mendy pour le match de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, contre le Maroc à Rabat.

Antoine Mendy a pris la place de Krépin Diatta, forfait de dernière minute, selon la Fédération sénégalaise de football.

Lamine Camara et Mamadou Sarr joueront respectivement à la place de Habib Diarra et Kalidou Koulibaly, suspendus pour cumul de carton.

Pape Thiaw a opté pour son système de jeu en 4-3-3, avec une défense composée de Mamadou Sarr, El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhaté et Antoine Mendy

Le technicien sénégalais a également misé sur un milieu de terrain dense, animé par Pape Guèye, Idrissa Gana Guèye et Lamine Camara.

En attaque, Iliman Ndiaye sera aux côtés de Sadio Mané et Nicolas Jackson.

Voici le onze de départ du Sénégal :

Edouard Mendy, Mamadou Sarr, Antoine Mendy, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, et Sadio Mané.

