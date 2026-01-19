Sénégal: Cheikh Mahi Aliou Cissé appelle 'à tout faire pour préserver les solides relations' entre Dakar et Rabat

Dakar — Le porte-parole de la Faydatou Tidjania Cheikh Mahi Aliou Cissé a invité, dimanche, les populations du Maroc et du Sénégal "à tout faire pour préserver les relations solides et fortes" entre les deux pays, malgré la rivalité sportive d'un match de football de finale de la Coupe d'Afrique des nations.

"Nous invitons les uns et les autres à faire preuve de responsabilité et de dépassement en vue de préserver les solides et fortes relations entre les deux peuples. Le jeu ne doit pas tuer l'enjeu d'une préservation des rapports singuliers qui lient le Maroc et le Sénégal", a notamment dit Cheikh Mahi Cissé dans un entretien avec l'APS.

"La rivalité sportive ne doit pas prendre le dessus sur l'impératif de préserver les relations privilégiées entre le Sénégal et le Maroc", a insisté le porte-parole de Médina Baye.

"Nous ne pouvons pas tout remettre en cause l'instant d'un match. Il est clair que nous sommes derrière le Sénégal. Mais après le match, le modèle privilégié de relation entre les deux pays, doit demeurer intact", a poursuivi Cheikh Mahi Aliou Cissé.