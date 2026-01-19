Sénégal: Cheikh Mahi Aliou Cissé appelle 'à tout faire pour préserver les solides relations' entre Dakar et Rabat

18 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le porte-parole de la Faydatou Tidjania Cheikh Mahi Aliou Cissé a invité, dimanche, les populations du Maroc et du Sénégal "à tout faire pour préserver les relations solides et fortes" entre les deux pays, malgré la rivalité sportive d'un match de football de finale de la Coupe d'Afrique des nations.

"Nous invitons les uns et les autres à faire preuve de responsabilité et de dépassement en vue de préserver les solides et fortes relations entre les deux peuples. Le jeu ne doit pas tuer l'enjeu d'une préservation des rapports singuliers qui lient le Maroc et le Sénégal", a notamment dit Cheikh Mahi Cissé dans un entretien avec l'APS.

"La rivalité sportive ne doit pas prendre le dessus sur l'impératif de préserver les relations privilégiées entre le Sénégal et le Maroc", a insisté le porte-parole de Médina Baye.

"Nous ne pouvons pas tout remettre en cause l'instant d'un match. Il est clair que nous sommes derrière le Sénégal. Mais après le match, le modèle privilégié de relation entre les deux pays, doit demeurer intact", a poursuivi Cheikh Mahi Aliou Cissé.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.